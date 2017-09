Nieuwe camera flitst al vanop 80 meter

Automobilisten met een zware voet letten in Wommelgem voortaan maar beter extra op. Het gemeentebestuur heeft er zopas vijf Gatso-camera's geplaatst die vanaf volgende week in werking treden. Deze flitscamera's kunnen snelheden registreren van 32 wagens tegelijk in beide richtingen en dat vanop tachtig meter afstand. Een primeur voor België. SANDER BRAL

Wie vanaf volgende week de Torenstraat in Wommelgem doorkruist, kan maar beter op zijn hoede zijn. De gloednieuwe flitscamera's registreren namelijk al snelheden alvorens ze in het zicht zijn van de automobilist. Samen met de renovatie van de Torenstraat en de Wijnegemsteenweg wil het gemeentebestuur via de nieuwe camera's de zone dertig-maatregel in de centrumstraat afdwingen.





Pronkstuk "De Gatso type T-flitscamera is het pronkstuk van de heraanleg van de Torenstraat", vertelt Bart Van Scharen (N-VA), schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, met enige trots. "Aangezien de kleuter- en basisschool Sint-Johanna in de Torenstraat ligt, is de straat al veel langer een zone dertig. Maar zelfs de zone vijftig die ervoor en erna ligt, wordt door veel automobilisten niet gerespecteerd. Met de nieuwe camera's moet daar nu verandering in komen. Ze registreren snelheden in beide richtingen met een reikwijdte tot tachtig meter ver, ze kunnen 32 voertuigen tegelijkertijd controleren en als het moet kunnen ze zes rijstroken breed registreren."





Bloembakken weg "Verder komt er ook nog een slim verkeerslicht", gaat Van Scharen verder. "Automobilisten die te snel rijden, komen dus sowieso voor het rode licht te staan. Wie te snel rijdt, krijgt sowieso ook een boete. Dat geld gaat naar het boetefonds. Maar we hebben niet geïnvesteerd om de staatskas te spijzen, het is wel degelijk de bedoeling om de snelheden te verlagen en de veiligheid te verhogen."