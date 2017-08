Bisschop verwijdert controversiële priester

Het bisdom van Brugge heeft pastoor Luk Brutin met onmiddelijke ingang op non-actief geplaatst. Bisschop Lode Aerts heeft hem van zijn twee parochies verwijderd nadat de conflicten met verschillende personen en verenigingen zich opstapelden. Jaloezie van collega's uit het pastoraat liggen volgens zijn advocaat mee aan de basis van het conflict. VALENTIJN DUMOULEIN

Luk Brutin (47) werd zes jaar geleden aangesteld door toenmalig bisschop Jozef De Kesel en groeide in geen tijd uit tot een regionaal bekend figuur. Zo maakte hij van de Sint-Aldegondisparochie opnieuw een bruisend bedevaartsoord voor kankerpatiënten. In enkele jaren tijd zorgde hij weer voor meer volk in de kerk. De priester stond ook bekend om zijn mediagenieke stunts, zoals het laten ontwerpen van een groot wierookvat en het houden van een pizza-avond in de kerk. Hij werkte ook vaak met beeldmateriaal en bracht zijn boodschap geregeld in het West-Vlaams.



Die aparte aanpak bezorgde hem zowel voor- als tegenstanders en die polarisatie lijkt hem nu de kop te kosten. In een korte mededeling laat het bisdom van Brugge weten dat bisschop Lode Aerts de man uit zowel de Sint-Aldegondis- als Sint-Jozefsparochie op de Hille verwijdert. "De bisschop doet dit met het oog op een meer serene pastorale werking in de parochies van Zwevezele", vertelt woordvoerster Inge Cordemans. "Dit lijkt plots, maar voor de betrokkenen komt dit nieuws niet uit de lucht gevallen. Dit is een uitzonderlijke procedure, maar een weloverwogen beslissing. De priester had zowel hevige voor- als tegenstanders, zowel bij medewerkers als bij organisaties op de parochie." De priester wordt evenwel niet uit zijn functie ontzet. "Hij krijgt voorlopig geen nieuwe benoeming, maar we willen nu eerst een periode van rust inlassen", klinkt het bij het bisdom. Priester Frans Verhaeghen is aangesteld om verder misvieringen en plechtigheden in beide parochies in goee banen te leideen.





Niet negatief De priester zelf houdt zich op de vlakte over het hoe en waarom. "Vroeg of laat zal de waarheid naar buiten gebracht worden, maar daar is het nu nog te vroeg voor", reageert hij. "Nochtans heb ik mezelf niks te verwijten. Ik kon subsidies losweken om de kankerbestrijding in de kerk beter op de agenda te plaatsen, verbond 650 families met kankerpatiënten en kreeg bij de laatste noveen meer dan 2.000 mensen over de vloer. Ik heb hier een zeer mooie tijd gehad, maar die heeft ook een keerzijde. Er kwam opnieuw veel volk naar de kerk en dat zorgde bij sommigen al eens voor misnoegde reacties. Of dit geen afscheid in mineur is? Christus ging indertijd ook in mineur weg van deze aarde. Ik voel dit niet als iets negatiefs aan."



In oktober 2015 zorgde Brutin nog voor controverse door te getuigen op het assisenproces van de door haar moeder vermoorde Dimfy. Ruim 600 dorpsgenoten tekenden toen een petitie tegen de priester. De vrouw kreeg uiteindelijk twintig jaar cel. "Maar de polemiek die toen ontstond heeft niks met dit dossier te maken", zegt de priester. "Ik vervulde toen ook gewoon maar mijn burgerplicht."





Geen argumenten Kerkjurist Kurt Martens behandelt als advocaat het dossier van de priester. "Er is niks wat men mijn cliënt kan verwijten", opent hij. "Enerzijds gaat het voor een groot stuk om jaloersheid bij collega's uit het pastoraat. De priester kwam regelmatig met zijn initiatieven in de media en sommige mensen durfden al eens streepjes te zetten als hij meer dan hen in de aandacht kwam. Anderzijds wekte hij ook irritatie op in de lokale politiek. Dat hij ook voor onmin bij gelovigen zorgde? Daar vind ik in het dossier niets van terug. Het gaat om een dossier van welgeteld 43 bladzijden, met quasi niks van argumenten om hem af te zetten."