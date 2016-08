Ambtenaar stak 7.000 euro voor huwelijken in eigen zak

Een voormalige medewerkster van de stad Antwerpen heeft voor bijna 7.000 euro gesjoemeld. Tientallen koppels die wilden trouwen, moesten dat aan Tania I. cash betalen, omdat de bankautomaat zogezegd stuk was.

Tania I. werkte in het districtshuis van Wilrijk en ze was er de verantwoordelijke voor alle huwelijksaanvragen. Voor een trouw op zaterdag moest 200 euro betaald worden en nog eens 25 euro voor het trouwboekje. In september 2014 kwam haar gesjoemel aan het licht tijdens een interne controle. Het geld van verschillende huwelijken werd nergens teruggevonden. Enkele koppels werden opgebeld, maar ze bevestigden dat ze wel degelijk betaald hadden.





Betaalautomaat defect Het district schakelde de politie in en een 30-tal jong getrouwde koppels kwam in beeld. De werkwijze van Tania I. was steeds dezelfde. Ze had de afspraken met de koppels die wilden trouwen gepland en kort voor de afspraak belde ze hen op met de melding dat de betaalautomaat in het districtshuis defect was.