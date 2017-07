"Hier weg moeten, is sociaal drama"

Ze zijn er het hart van in, de sociale huurders van de Wilrijkse Koornbloemwijk die binnen drie jaar uit hun huisjes moeten vertrekken. Huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning ziet de renovatie van een 20-tal huizen niet zitten en denkt aan afbraak. "Ze hebben altijd beloofd dat we ons hele leven mochten blijven. Dit is een slag in het gezicht", zegt een ongeruste Vera De Vlieger. PHILIPPE TRUYTS

De Koornbloemwijk is een erg groene wijk. - Laenen Het Koornbloemplein is het hart van de tuinwijk die na de Eerste Wereldoorlog ontstond. Veel groen, zuurstof, rust en open ruimte. Je voelt op een lome zomerdag meteen waarom mensen er zo graag wonen. Verhuizen naar een appartement? De bewoners worden al depressief van het idee alleen.



Vera De Vlieger kan het zich niet voorstellen ooit te moeten vertrekken. Ze woont in de huizenrij die het best de originele bouwstijl uitstraalt. "Naar een appartement krijgen ze me niet. Mijn dochter zei me nog: 'Mama, dit is voor mij thuiskomen.' Mijn meubelen passen alleen hier, drie maand geleden zijn de badkamertegels nog vernieuwd. Ik zou het zogezegd kunnen kopen. Maar waar moet ik de centen halen? Ik heb nog één hoop: dat Woonhaven het van de Ideale Woning overneemt en de huurders mogen blijven."



Greta Berckmans (57) betrekt twee huizen verder met haar zoon Christophe Van Gastel een gerenoveerde huurwoning. "Dit is zo'n wijk waar mensen 's avonds nog samen buiten zitten om te babbelen. De samenhang is groot. Van de ene tuin liep je hier altijd in de andere. Mocht ik het geld hebben, ik zou het wel willen kopen. Misschien kan mijn zoon dat ooit nog doen. Voor mij gaat het niet meer."





Brief Vier huisjes verder is Julia (77) blij dat ze destijds met haar man eigenaar kon worden. "Dankzij het geld dat we kregen na een ongeval van mijn echtgenoot. Het is een plezante buurt. We hebben heel wat vernieuwd, onder meer de badkamer. Weggaan: het komt niet bij me op."



In een brief die de buurtbewoners verdeelden, wordt gevreesd voor sociale drama's. "Mensen hebben al hartklachten of zijn een depressie nabij. De aangeboden woningen zijn geen goed alternatief. Nu hebben we een huis met een tuintje en kunnen de kleinkinderen overnachten. Soms bieden ze gezinnen met drie volwassenen een appartement met één slaapkamer aan. En wat met de investeringen van huurders? De mensen hebben hun sanitair verbeterd, hun tuin aangelegd, vloerbekleding vervangen. Gaat De Ideale Woning dat betalen? En dan praten we nog niet van de band met de buurt, de nabije scholen en kinderopvang. Er is een nijpend tekort aan sociale woningen. Dan begrijp je deze beslissing toch niet?"