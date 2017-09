Merci voor 't feestje, mannen!

6.000 Willebroekenaars sloten hun zomervakantie gisteravond af met een stévig feestje. Zij werden in hun eigen gemeente getrakteerd op 'Homecoming', een gratis optreden van de bekende dj's Dimitri Vegas en Like Mike. "De steun die we al jaren vanuit Willebroek krijgen, is gigantisch, dit feestje is het minste wat we konden terugdoen", klonk het.

Helemaal 'af'

Niet enkel het publiek zelf, maar ook de broers genoten van de avond. "Het is altijd fijn om in België op te treden, maar dat we nu in Willebroek spelen maakt het helemaal af", klonk het. "De laatste keer dat we op dit marktplein stonden, dateert van de Kanaalfeesten 7 jaar geleden, net voor onze internationale doorbraak. Nu organiseren we feestje gewoon helemaal zelf (lacht). We vonden het belangrijk om deze gratis show aan te bieden, ten slotte hebben we waar ook ter wereld we speelden de steun vanuit Willebroek altijd gevoeld. Het is ook bijzonder om zoveel bekend volk in het publiek te zien staan: niet enkel familie en vrienden, maar ook oud-klasgenoten, kennissen en meer. We zakken sowieso nog regelmatig naar hier af, omdat onze ouders hier wonen, maar dan zien we al die bekende gezichten niet bij elkaar. We profiteerden ook van de gelegenheid om frieten te gaan eten bij 't Barakske, het frituur van Jenny en Rudi waar we vroeger vaste klanten waren. Willebroek blijft elke keer thuiskomen."



Vandaag doen Dimitri Vegas & Like Mike hun show in Willebroek nog eens over voor 6.000 Orange-klanten.