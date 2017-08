"Cadeautje voor onze hometown"

Willebroek sluit de zomervakantie af met een concert van formaat. Niemand minder dan dj's én Willebroekenaars Dimitri Vegas en Like Mike palmen op vrijdag 1 september het marktplein in. "De broers kwamen zélf met dit idee op de proppen. 6.000 inwoners kunnen zich vanaf maandag inschrijven om erbij te zijn", zegt burgemeester Eddy Bevers. ELS DALEMANS

In juni 2015 kregen Dimitri Vegas en Like Mike de titel van Cultureel Ambassadeurs van de Gemeente Willebroek. - David Legreve 'Homecoming', zo doopten Dimitri Vegas & Like Mike hun geplande show in Willebroek, en een thuiskomst is het volgens Bevers zeker. "Dimitri Vegas & Like Mike reizen de wereld rond, geven shows van Zuid-Korea tot Canada en hebben intussen een status als dj-goden. In 2015 werden ze verkozen tot 'Beste dj's ter wereld' door het prestigieuze DJ Mag Top 100. Maar tegelijk blijven onze bekendste inwoners voor vele Willebroekenaars 'gewoon' de heel sympathieke Dimitri en Michael Thivaios. De broers groeiden hier op, en onze gemeente blijft hun échte thuis. Sinds 2015 zijn Dimitri en Michael ook culturele ambassadeurs van Willebroek en onderhouden we een heel fijn contact. Vorig jaar al spraken ze over een concert speciaal voor de Willebroekenaars, wij hebben daarna samen gekeken wat er mogelijk is, waar en wanneer."





Gedroomde afsluiter Het resultaat van die voorbereidingen wordt nu bekend gemaakt. Op vrijdag 1 september organiseren Dimitri Vegas & Like Mike een exclusieve dj-set voor 6.000 Willebroekenaars op het Louis De Naeyerplein in Willebroek. "Het was niet vanzelfsprekend om een gaatje te vinden in hun drukke agenda, maar het gekozen moment is voor ons meteen de gedroomde en zeer stevige afsluiter van de zomervakantie. Aanwezigen krijgen er nog enkele 'Guest DJ's' en optredens van lokale artiesten bovenop", zegt Bevers.





Inschrijven verplicht "Ook de locatie is ideaal: het marktplein is dé centrale plek in onze gemeente. Carré, waar we het cultureel ambassadeurschap van onze Willebroekse broers vierden, is te klein voor zo'n groots concert en op de markt hebben we al ervaring met onder andere de Kanaalfeesten. We zetten het maximumaantal aanwezigen op 6.000 inwoners, omdat we de veiligheid nog moeten kunnen garanderen. Enkel personen gedomicilieerd in de gemeente Willebroek kunnen zich inschrijven, en alle gegevens worden gecontroleerd door de gemeente. De inschrijvingen starten op maandag 7 augustus om 19 uur via homecomingdvlm.be, wie kaarten bestelt kan dit doen voor maximum 6 personen tegelijk."