Veertigers sterven in zware crash op Houtlaan

Toen de hulpdiensten zaterdagnacht ter plaatse kwamen, zag iedereen meteen de ernst in. De brokstukken van de wagen lagen her en der verspreid. Het achterste gedeelte van Porsche tientallen meters verder in het weiland. De twee inzittenden werden uit de auto geslingerd en stierven ter plaatse. "De bestuurder heeft vermoedelijk met hoge snelheid de controle over het stuur van de wagen verloren", zegt Sven Verbaenen van de politiezone Minos. Het duurde tot na 21 uur vooraleer de rijbaan volledig vrijgemaakt was. De twee mannen hadden volgens enkele vrienden nog samen de avond doorgebracht op een oldtimermeeting. Vermoedelijk waren ze aan de praat geraakt en stapten ze samen in de Porsche 964 uit 1989, ook een oldtimer dus.

'Zonk' in de weg

Enkele vrienden van Geert Van Hoof kwamen zondagnamiddag nog samen op de plaats van het ongeval. Er werden nadien ook nog bloemen gelegd. "Geert reed zeker niet. Dat zou hij nooit doen na een avondje weg. Maar wij vermoeden dat de bestuurder verrast is door de 'zonk' in de weg vlak na de brug. Dat is duidelijk te zien aan de remsporen. Een vriend van Geert is op deze plek ook al omgekomen." Van Hoof had een zaak in tweedehandsauto's op de Brechtsebaan.



Guy Van De Walle heeft een kinesitherpie in de Antverpiastraat in Wommelgem. Zijn familie hing gisteren een papiertje aan de deur. 'Praktijk gesloten wegens overlijden Guy.' De man zou een echtgenote en drie kinderen nalaten. Van Hoof woonde alleen en had geen vrouw en kinderen.



In de buurt wordt geschokt gereageerd. "Ik zat enkele dagen geleden nog met Geert aan de toog in café Botermelk", zegt een buurman. "Ik wilde het eigenlijk eerst niet geloven. Zo'n goedlachse kerel."



In café Botermelk, dat uitgebaat wordt door een nichtje van Geert, wilden ze liever niet reageren. "Het is al zwaar genoeg. We kunnen nog altijd niet geloven wat er gebeurd is."



