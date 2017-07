Voel je een racepiloot en koop een formule 3-wagen

Het veilingbedrijf Openbare Verkopen in Wielsbeke, dat goederen verkoopt na faillissementen en stopzettingen, heeft een wel heel opmerkelijk artikel in de aanbieding dezer dagen: een formule 3-wagen.



"Die is bedoeld voor op circuit, net als een formule 1-wagen, alleen is de formule 3-wagen iets kleiner en minder krachtig", legt veilingmeester Louis Decraene uit. "De bolide haalt toch nog zo'n 280 tot 300 per uur. Nieuw kost zo'n wagen om en bij de 100.000 euro. Wij schatten er rond de 25.000 euro voor te kunnen krijgen. We verkopen hier gemiddeld 5.000 artikelen per maand. We hebben nog nooit zoiets als dit in ons magazijn gehad." De wagen komt van schilder Marc Surdiacourt uit het Oost-Vlaamse Eine, die twee jaar geleden nog trots in onze krant vertelde dat hij grote plannen had op het racecircuit. Wie wil bieden op de wagen, vindt meer info op www.openbare-verkopen.be. (JME)