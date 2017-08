Drie gezinnen opgelicht via Airbnb

"We wilden met drie gezinnen, zes volwassenen en vijf kinderen, een villa huren in Zuid-Frankrijk", vertelt Peter Meyfroidt (40) uit Ooigem. "Vrienden hadden goede ervaringen met Airbnb en dus wou ik dat ook wel eens proberen. We vonden al snel een geschikte villa met zwembad. We boekten een verblijf van 28 juli tot en met 4 augustus, in totaal voor 6.450 euro. Via een e-mailadres dat eindigde met bookingrequest.airbnb.com werden mijn reservatie en betaling bevestigd. Via mail had ik ook contact met de eigenaar, een zekere Donald Williams uit Engeland. Toen ik hem twee weken voor onze afreis opnieuw mailde om te vragen hoe we zouden afspreken, kreeg ik echter geen reactie. Ook niet na enkele herinneringsmails. We kregen wat argwaan en contacteerden Airbnb zelf, maar we werden van het kastje naar de muur gestuurd. We werden telkens doorverwezen met de belofte dat ze het zouden nakijken, maar dat gebeurde niet."

Geen VISA gebruikt

Het gezelschap besloot toch af te reizen naar Frankrijk, waar ze de eerste nacht doorbrachten in een B&B. "Toen kregen we plots een mail van Airbnb dat onze registratie en betaling niet in hun systeem terug te vinden waren. In volle paniek zijn we oplossingen beginnen zoeken. De dag erna besloten we toch naar het adres te rijden dat ons was doorgegeven. Wat bleek? Tot onze verbazing bestond het huis niet eens", zegt Peter. "Via Google Maps had ik inderdaad geen huis gezien, maar de eigenaar had ons verzekerd dat dat normaal was, omdat het huis pas sinds 2016 afgewerkt was. Ik heb één fout begaan. Ik heb betaald via overschrijving aan de eigenaar, en niet met een VISA-kaart via de website van Airbnb."



Daardoor stond de betaling niet geregistreerd in het systeem van Airbnb. "Maar dan nog, we hebben dat huis wel op hun website gevonden, dus ze zijn mee verantwoordelijk. Ik werk dagelijks via mailverkeer en online winkels, maar had toch niks vreemds opgemerkt. Het kan toch niet dat Airbnb geen betere beveiliging heeft? Hadden ze ons vroeger laten weten hoe het zat, dan hadden we sneller een oplossing kunnen zoeken. We hebben uiteindelijk halsoverkop via via nog een villa kunnen huren, maar dat heeft ons nog eens 6.000 euro gekost. De hele vakantie zijn we ermee bezig geweest, van een moment rust was geen sprake."



Airbnb heeft de account van de oplichter intussen wel verwijderd. "Maar we laten het hier niet bij. We hebben een advocaat onder de arm genomen en ook Test-Aankoop gecontacteerd. Nooit boek ik nog via Airbnb", besluit Peter.