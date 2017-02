"Nooit gedacht dat ander het zo lang zou volhouden"

Steven Lefebvre uit Wielsbeke (44) en zijn 13-jarige dochter Kato zijn al meer dan een jaar bezig met hun eigen Tournée Minérale. Sinds december 2015 drinken ze enkel nog maar water, na een weddenschap. Geen van beiden wil zich gewonnen geven. "Al hadden we nooit gedacht dat de ander het zo lang zou volhouden", klinkt het. JOYCE MESDAG

Duizenden Vlamingen proberen op dit moment een maand lang geen alcohol te drinken voor Tournée Minérale. Steven Lefebvre (44), sportfunctionaris bij de gemeente Wielsbeke, en zijn 13-jarige dochter Kato, doen het nog straffer: ze drinken al meer dan een jaar enkel water. "Het ging op 17 december 2015 aan de ontbijttafel over wie nu het vaakst water drinkt", zegt Kato. "Kato stelde voor om een weddenschap aan te gaan: wie het langst enkel water zou drinken, die zou de winnaar zijn", zegt Steven. "Mijn vrouw en zoon voelden er niets voor om zich zo'n stevige beperking op te leggen, maar Kato en ik hadden wel zin in een uitdaging."



Veel vrienden verklaarden Steven gek dat hij daar net voor de feestdagen mee begon. "Maar ik redeneerde dat als ik deze dagen door kwam, dat ik het alle andere dagen ook wel aankon." Hij had echter nooit gedacht dat het effectief over 'alle andere dagen' van het jaar zou gaan, want nu zijn de twee al een jaar en een maand verder. "We hadden allebei verwacht dat de andere het veel eerder zou opgeven", lachen Kato en Steven. "Maar het lukt eigenlijk vrij goed. Eigenlijk is dat gewoon een gewoonte die je moet aanleren."





Ruiken aan melk Het hoeft niet gezegd dat vader en dochter het bij momenten weleens moeilijk hebben. "Ik mis melk nog het meest van al", zegt Kato. "Soms snuffel ik even aan een fles melk uit de frigo, maar dan zet ik de fles snel terug."



"Ik heb het meeste zin in een aperitiefje", zegt Steven. "Een spuitwatertje, als ik eens een 'specialleke' wil."



Het tweetal zou perfect in het geheim alles kunnen drinken wat ze willen. "Maar daar denken we nog niet aan", zegt Kato. "De titel 'King of the World', die we zelf in het leven hebben geroepen, die moet je verdienen. En als je begint vals te spelen, dan verdien je die gewoon niet." "Er is ook niets anders mee gemoeid dan 'de eer' van het winnen."