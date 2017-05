Eerlijke vinder bezorgt portefeuille met meer dan 1.000 euro aan politie

"We waren met de fiets op weg naar de wijkkermis op Oud Dorp toen ik een zwarte portefeuille op het trottoir zag liggen. Er zat een pak geld in, meer dan duizend euro. Er zat echter geen identiteitskaart of andere document in waarmee in de eigenaar kon vinden. Ik heb dan maar de politie gebeld, die de portefeuille meteen is komen ophalen", vertelt Nelly. "Ik zou zoiets ook niet graag verliezen en het is altijd iemands geld, die er hard voor gewerkt heeft. Mocht ik mijn portemonnee verliezen, ik zou het ook appreciëren dat iemand die terug brengt. Ik hoef geen complimenten en hoef zelfs niet te weten wie de eigenaar is", besluit de eerlijke vindster.



De politie had ondertussen al een melding van de verloren portefeuille gekregen en kon die dan ook snel terug bezorgen aan de eigenaar. "De eigenaar was uiteraard superblij. Met dank aan de eerlijke vinder. Vertrouwen in de mensheid", meldt de politie. (DVL)