Charlottes baardcrème verovert de Tour

Gek van het wielrennen verovert Charlotte Meersschaut uit Aaigem momenteel het wielrenners en baarddragers-milieu. Nadat ze wielrenner Simon Geschke in een zotte bui een potje zelf samengestelde baardcrème schonk, achterhaalde die haar gsm-nummer omdat hij zo tevreden was. "Nooit gedacht dat ik er nog iets van ging horen, maar woensdagavond maakte hij zelf reclame in Vive le Vélo", lacht de vrouw.

Charlotte, van opleiding apothekeres, ontwikkelde haar baardcrème oorspronkelijk enkel voor haar man. "Hij vroeg me iets om zijn baard beter te verzorgen, omdat ik niets vond besloot ik zelf maar iets te maken", vertelt ze. Na heel wat research en experimenteren was het resultaat meer dan behoorlijk. "Mijn man was tevreden en ook in onze vriendenkring circuleerde mijn lekker ruikende baardcrème." Genoeg om tevreden te zijn. Tot de Tour de France 2015 begon. "Omdat ik graag baarden zie supporterde ik eigenlijk voor Luca Paolini, die moest helaas de tour verlaten. Ook Tony Martin viel uit de Tour. Mijn man grapte toen dat ik kon stoppen met supporteren, gelukkig dacht ik toen nog aan Simon Geschke, een andere opvallende baard in het peleton. Die won op de koop toe enkele dagen later nog een rit." Legt Charlotte uit.

In de wolken

Tijdens de Enecotour zag ze Geschke, Charlotte trok haar stoute schoenen aan en overhandigde hem een potje van haar zelfgemaakte crème. "Ik had nooit verwacht dat hij het echt zou gebruiken." Vertelt ze. De verbazing was dan ook groot bij Charlotte toen ze een maand later van de renner een bericht kreeg op haar gsm.



"Ik heb nog steeds geen idee hoe hij aan mijn nummer geraakte, maar hij wou absoluut extra crème en stelde ook voor om het recept algemener te gebruiken. Ik was in de wolken van het compliment, en op zijn aangeven werd het dan ook een commercieel product." Geschke, duidelijk onder de indruk van het Aaigemse product, besloot zijn naam en gezicht te lenen om de baardcrème op de markt te brengen. Sindsdien gaat het snel, de Geschke-baardcrème wordt internationaal verkocht en gooit hoge ogen. "Simon is zelf ook enorm sympathiek, waardoor het een heel leuke samenwerking is."



Geschke wil de opbrengsten in eerste instantie gebruiken om jonge Duitse wielrenners te ondersteunen. "En misschien komen daar op termijn ook wel Belgische initiatieven bij", besluit Charlotte.