Hemel voor automobilisten, hel voor fietsers

De Fietsersbond is niet te spreken over de vernieuwing van de Jan Broeckaertlaan in Wetteren.

Deze kreeg begin augustus een nieuwe asfaltlaag, maar de fietspaden werden ongemoeid gelaten. "Voor fietsers is er niks veranderd. Volgend advies blijft dus van kracht: met kordate hand proberen een rechte koers aan te houden, de schokken opvangen met lichtjes geveerde houding, en hyperalert zijn voor openslaande autodeuren. Als u met uw jonge kinderen op weg bent, dan onderdrukt u ook nog steeds een lichte paniekstemming", stelt de Fietsersbond in een reactie.

Onderhoudswerken

"Het gaat hier over onderhoudswerken van een straat en geen heraanleg. Een straat wordt gegoten in asfalt en de fietspaden in beton en dat is een andere aanpak en kon dus niet gebeuren bij deze werken. Ik snap de kritiek wel, maar dit is bovendien mijn bevoegdhied niet eens. Pas bij een heraanleg van de straat zullen de fietspaden aangepakt worden", zegt schepen van Mobiliteit Herman De Wulf (Open Vld). (DVL)