"Elke les was uniek en grappig"

Didier Verbaere

Philip Plaetinck was immens populair op de school en had als aardrijkskundeleerkracht de oudere graden onder zijn hoede. Hij gaf sinds het begin van de jaren 80 les in het meisjeshumaniora van Sint-Gertrudis en na de fusie met het Sint-Franciscuscollege ook op de gemengde school in de Wegvoeringstraat. Daar werd gisteren een rouwregister geopend voor de leerlingen. Zij kunnen ook terecht bij de vertrouwensleerkrachten en de leerlingenbegeleiding.



De leraren verliezen een fijne collega en organiseren vandaag een bezinningsmoment. "Philip was nog een echte geograaf die met veel passie en kennis van zaken les gaf en zijn leerlingen kon begeesteren. Hij organiseerde hier tientallen uitstappen en was zeer geliefd. Het was ook een sportieve man die elke middagpauze zeer nauw verbonden was met de sport op school", schetst directeur Erwin De Feyter. Philip werkte altijd enthousiast mee aan de activiteiten op school en betrok zijn leerlingen ook bij de Vereniging voor Vlaamse Sterrenkunde, één van zijn passies.



De echtgenoot van Marleen en papa van Silke en Ineke wordt zaterdag om 11.15 uur begraven in de Sint-Denijskerk in Kalken. "Enkele oud-leerlingen hebben al aangeboden om live 'Afscheid van een vriend' te brengen tijdens de plechtigheid. Het toont aan hoe geliefd Philip was. Een groot verlies voor onze school", zegt de directeur.



Dat Philip geliefd was, blijkt ook uit de teksten die in het rouwregister geschreven staan. "Je was door iedereen heel graag gezien en maakte van elke les iets unieks en grappigs. Je zal nooit worden vergeten", schreven zijn leerlingen van het 4de jaar. "Een leerkracht met een groot hart", weet ook Inez Van zwol van 4EC. "In het 5de middelbaar ging ik nachten niet slapen omdat jij vertelde dat er een gigantische meteorenzwerm zou passeren. Jij maakte aardrijkskunde voor mij iets héél apart. Daarom ben ik het ook zelf gaan studeren en ben ik trots dat ik 11 jaar naast je zijde mocht staan als vakcollega in lokaal 83", schrijft collega Ludwig Baert.