Ring voor doodgeboren dochter gestolen

Leen Siongers (38) uit Westerlo zit in zak en as. Haar meest kostbare bezit, een gouden ring gemaakt voor haar doodgeboren dochtertje, werd gestolen nadat een dief haar hele huis overhoop haalde. Leen hoopt nu dat de dief berouw toont en de ring terugbrengt. "Hij mag de ring anoniem in de brievenbus komen steken", klinkt het. WOUTER DEMUYNCK

De gestolen ring voor de doodgeboren Laura (bovenste ring) bevat haar voet- afdruk in de vorm van een hartje. - Repro Vanderveken De diefstal bij het gezin van Leen Siongers vond woensdag plaats op klaarlichte dag. Net nadat Leen naar de winkel was vertrokken, sloeg de inbreker toe. Blijkbaar hield hij Leen al een tijdje in de gaten. "Toen ik om iets na elf uur naar de winkel wou vertrekken, zag ik een jonge kerel aangewandeld komen", vertelt Leen. "Hij bleef mij maar aankijken in mijn auto, ik had er een heel raar gevoel bij. Daarop begon ik mij af te vragen of ik elke deur en poort thuis wel had vastgemaakt. Dat was het geval, maar wij wonen naast het werk van mijn man, die bij Pidpa werkt. Hij komt dus geregeld binnen en buiten langs de achterdeur, die nu dus los bleek te zijn op het moment van de inbraak."





Ravage Toen Leen weer thuis kwam, trof ze in de woonkamer een totale ravage aan. Alle kasten stonden open en alles was eruit gehaald. De inbreker maakte juwelen, waaronder ook haar trouwring, horloges en spaargeld van de kinderen buit. De waarde ervan kan oplopen tot 6.000 euro. Tot overmaat van ramp merkte Leen op dat ook de ring voor haar overleden dochtertje ontvreemd was, een juweel van onschatbare emotionele waarde.



"Ik ben helemaal van de kaart door die diefstal. De waarde van die ring is niet te beschrijven. We hebben hem laten maken ter ere van ons dochtertje Laura, die tien jaar geleden doodgeboren werd. De ring bevat haar voetafdruk, het enige wat ik nog van Laura heb, in de vorm van een hartje. Daarnaast heb ik al mijn oud goud - ringen, oorbellen en armbandjes van mijn eerste communie en plechtige communie - en mijn verlovingsring laten smelten om die speciale ring te maken." Dat Leen die ring op het moment van de diefstal niet aanhad, berust op stom toeval. "Normaal draag ik die ring elke dag. Het toeval wil dat ik onlangs 35 kilo ben afgevallen. Die ring en twee andere ringen vielen er af omdat ik zo vermagerd was. Daarom liet ik ze thuis liggen, anders speelde ik ze kwijt. Ik was van plan om ze te laten verkleinen."