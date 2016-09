Keon heeft langste staart ter wereld

In het Guinness Book of World Records dat gisteren verscheen, staat een opmerkelijk nieuw Kempens record. De Ierse Wolfshond Keon van de familie Thys uit Westerlo brak het record van de hond met de langste staart. Keon torst een staart van 76,8 cm, ruim 10 cm langer dan zijn voorganger uit Amerika. DIRK VAN GORP

De hond met de langste staart ter wereld woont in Westerlo, of toch volgens het nieuwe Guinness Book of World Records. De uitgeverij achter het boek stuurde vorige zomer al een hele ploeg om de uitzonderlijke hond van de familie Thys te onderzoeken en na enig meetwerk bekleedt de Westelse Keon nu een deel van een pagina in het recordboek. "Het begon eigenlijk allemaal toen mijn broer en ik voor kerst zo'n editie van het Guinness Records Book kregen", vertelt de 13-jarige Jacob Thys. "We lazen dat de hond met langste staart in Amerika woont. De toenmalige recordhouder was een Duitse dog met een staart van 66,4 cm gemeten in 2012. We zeiden tegen mama en papa, Keon moet toch een langere staart hebben. Na meting bleek het nog te kloppen ook."





Veearts Mama Ilse Loodts stuurde een mailtje naar de uitgeverij en kreeg al snel de vraag om de lengte nogmaals door een veearts te laten nameten. Dus bij een volgend bezoek aan de dokter werd de staart van Keon zoals het moet van aan het heiligbeen tot aan de punt opgemeten. 76,8 centimeter is die van Keon, daarmee verpulverde de Westelse hond het voorgaande wereldrecord met 10,4 cm. "Toen hebben we de vraag gekregen van Guinness Book of ze de hond mochten fotograferen", vertelt papa Jef Thys. "Die mannen kwamen hier met vier aan vanuit Londen om onze hond een dag lang met de lens te volgen. Er zijn honderden foto's van gemaakt. Keon leek wel een wereldster."



Als Keon toen een wereldster leek, is hij dat vandaag helemaal geworden. Gisteren haalde de hond al de Engelse krant Daily Mail en het Guinness Book of World Records wordt in meer dan 100 landen uitgegeven. De hond van de familie Thys is plots wereldnieuws. "Het is eigenlijk te gek voor woorden. Toen we Keon gingen halen, was het de lelijkste pup uit het nest. Er waren anderen voor ons die de 'mooie' honden al gekozen hadden, maar ik vond deze een leuke hond", lacht papa Jef. "En zie, nu heeft hij nog de langste staart ook."