Kattenpoep maakt buurman boos

Karel Rens installeerde al een toestelletje dat katten met geluid afschrikt. - m

In de Merodedreef houdt Maria Lepoutre al twaalf jaar samen met haar man kattenasiel Unco Jerry draaiende. Met de hulp van een vijftig vrijwilligers vangt ze een honderd dieren op in en rond haar huis in Westerlo. Ze richtte er enkele grote verblijven in die dienst doen als opvang voor verwaarloosde en achtergelaten poezen. "We zoeken voor de dieren een nieuwe thuis, maar eerst worden ze gecastreerd en gesteriliseerd. Ook de dieren die buiten lopen, ondergingen die ingreep. Door plaatsgebrek kunnen we ze niet allemaal binnen opvangen", vertelt Maria.



Al van kindsaf was ze een echte dierenvriend. "Mijn hele leven staat in teken van dieren. Ik ga nooit op vakantie. Al mijn vrije tijd gaat naar het asiel." Toen ze in augustus een brief van de vrederechter kreeg stond ze aan de grond genageld. Haar buurman, Karel Rens, was het beu dat de katten hun behoeften deden in zijn achtertuin. "Als ik buitenkom, moet ik uitkijken waar ik stap. De ene stront tegen de andere. Ik heb met de mensen geen probleem en met de dieren al evenmin, maar hun uitwerpselen ben ik beu. Als ik er in trap, stinkt het verschrikkelijk. Mijn tuin is geen verlengstuk van het dierenasiel hé", bromt de buurman.



Volgens Maria is het allemaal een kwestie van onverdraagzaamheid. "Vaak zijn de hoopjes zo klein dat we ze zelfs bijna niet zien. Gelukkig zet hij er dan vlaggetjes bij, zodat we ze zeker opmerken. Het gaat trouwens maar om vijf dieren die buiten leven. We ruimen de uitwerpselen zonder morren allemaal op, maar zelfs dat is niet genoeg", vertelt de teleurgestelde uitbaatster.