Vrouw vermoord, gedumpt en in brand gestoken

Wie is de onbekende vrouw wiens half opgebrand stoffelijk overschot zaterdagvoormiddag werd gevonden in een gracht vlakbij het Congobos in Geluwe? Op die en vele andere vragen zoeken speurders een antwoord. Vast staat voorlopig alleen dat de vrouw minstens enkele weken geleden werd vermoord. Dat gebeurde allicht niet op de plaats waar haar lichaam werd gedumpt en in brand gestoken.

Op luttele kilometers van de plek waar half augustus in Dadizele de Antwerpse fitnessfreak Elias Keegan (20) werd doodgeschoten tijdens een mislukte drugsdeal, vond de politie op oudejaarsdag in Geluwe het stoffelijke overschot van iemand die overduidelijk werd vermoord. De vondst kwam er na een tip van een man uit Waregem. Die was vrijdagnamiddag met vrienden aan het jagen in de buurt. "Op een bepaald moment passeerde ik langs een gracht waarin ik iets zag liggen", vertelt de man die anoniem wil blijven. "Ik dacht dat het ging om een kadaver van een dier en ging niet speciaal dichter kijken. Maar nadien bleef het door mijn hoofd spoken. 'Wat als het niet om een dier maar om een menselijk stoffelijk overschot ging?', bedacht ik me. Daarom besloot ik zaterdagmorgen de politie te bellen."

Identificatie

De inspecteurs schrokken zich een hoedje toen ze ter plaatse kwamen. In de gracht lag overduidelijk een verkoold lichaam. Man of vrouw, dat was niet onmiddellijk duidelijk.



Het stoffelijk overschot verkeerde in een verregaande staat van ontbinding. Persoonlijke documenten werden niet teruggevonden. Buurtbewoners zagen hoe de omgeving onmiddellijk hermetisch werd afgesloten. Een wetsdokter kwam ter plaatse, net als het parket. Na verloop van tijd werd ook het Disaster Identification Team ter plaatse gevraagd voor een eerste grondig onderzoek van de stoffelijke resten. Aan de hand van die eerste bevindingen blijkt het slachtoffer vrijwel zeker een vrouw te zijn. Onderzoek van het gebit en de schedel kan mogelijk leiden tot haar identificatie. Vandaag vindt in Aalst een autopsie plaats op het verkoolde lichaam.



Ook is intussen duidelijk dat de vrouw niet op de vindplaats om het leven is gebracht.



Dat zou betekenen dat ze elders werd vermoord, vervolgens gedumpt in de gracht en daar in brand gestoken. De speurders houden er rekening mee dat het zou kunnen gaan om iemand die niet uit onze regio is, mogelijk een slachtoffer zelfs uit Frankrijk. Er blijven dus voorlopig nog veel vragen onbeantwoord. Het Ieperse parket bevestigt de vondst van het stoffelijk overschot, maar geeft verder geen commentaar.