Veertig dode puppy's en kittens gevonden in diepvries

Bij een dierenkweker in Wervik werden woensdagnamiddag tien volwassen honden, drieëntwintig pups en veertien katten in beslag genomen. "Ze leefden in hun eigen uitwerpselen en in de diepvries vonden we nog eens veertig dode puppy's en kittens", zegt Veerle Debaillie van het dierenasiel Leiestreek. ERIK DE BLOCK, ALEXANDER HAEZEBROUCK

Veerle Debaillie en een medewerker van het asiel met de in beslag genomen stafford en haar pup. RECHTSONDER: ook deze chihuahua's werden weggehaald. - Alexander Haezebrouck Het dierenasiel ging op vraag van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) langs bij de dierenkweker in de Nieuwstraat in Wervik om de dieren op te halen. "Het was één grote puinhoop", zegt Veerle Debaillie van het dierenasiel Leiestreek in Zwevegem. "Ze leefden tussen hun eigen uitwerpselen, het was er veel te warm en ze zaten met veel te veel in een te kleine ruimte. In de diepvries deden we dan nog de gruwelijkste ontdekking. Daar lagen in totaal veertig dode puppy's en kittens in. Wellicht waren die dieren dood geboren maar waarom hij ze in de diepvries bewaarde is mij een raadsel."





Alexander Haezebrouck Fokken Het dierenasiel nam vijf staffords en vijf chihuahua's mee. Twee staffords waren nog maar recent bevallen van pups, één hond kreeg dertien pups. "Ook bij de chihuahua's is woensdag nog ééntje bevallen van zes pups. Het is duidelijk dat de dieren enkel en alleen gebruikt werden om te fokken en te verkopen. In de woning waar kweker Matthias V. zijn dieren te koop aanbood, leefden ook nog eens veertien katten. We gaan ze nu volledig ontvlooien en ontwormen, gelukkig zijn ze niet ondervoed en zullen ze het allemaal wel redden."