Ritje na examens: dit is het resultaat

Enkele leerlingen hebben gisteren een ritje met de auto gemaakt op een pasgemaaid en kurkdroog graanveld. Dat was genoeg om zo'n twee hectare land in lichterlaaie te zetten. De brandweer kon gelukkig verhinderen dat het vuur oversloeg naar de huizen. De jongeren zullen door de politie ondervraagd worden. LIEVEN SAMYN

Enkele brandweermannen blussen na. - Lieven Samyn Voor veel leerlingen van de middelbare school zitten de examens erop, een uitgelezen moment om stoom af te laten. Enkele jongeren trokken gisterennamiddag naar een braakliggende akker langs de Kleinestraat in Geluwe. Het graan was er enkele dagen geleden geoogst. De jongeren scheurden er wat rond met een auto, tot ze plots rook opmerkten. Ze verwittigden de brandweer, gingen de auto wegzetten, maar keerden later terug naar de akker om zich te melden. Toen de brandweer aankwam, waren de stoppels en restanten van het gehakselde graan al in vlammen opgegaan. Zo'n twee hectare grond was verwoest. De brandweer spoot de boorden van de akker nat zodat het vuur zich niet kon verspreiden.





Buurvrouw Hilde Dubois. - Lieven Samyn 'Meteen naar binnen' Kristof Soete en Hilde Dubois wonen naast het graanveld. "Ik had net mijn schoonvader in Wervik opgehaald", vertelt Hilde. "Gejaagd door de wind verspreidde het vuur zich vliegensvlug over het hele veld, tot aan de straat. Er was ook heel wat rook. In de vijver in de tuin was mijn zoon met enkele vrienden en vriendinnen aan het zwemmen om het einde van de examens te vieren. Ik haalde hen eruit, zei hen dat ze hun kleren moesten aandoen en naar binnen moesten gaan. In het geval we moesten vluchten. Het kwam gelukkig niet zover. De gracht tussen de akker en ons eigendom en de inspanningen van de brandweer zorgden ervoor dat het vuur niet oversloeg. Maar ik hield toch even mijn hart vast."