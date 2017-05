Buren overlijden op zelfde dag

Buren Rogier Cael (81) en Denise Deleu (66) zijn vrijdag op dezelfde dag overleden. Ze woonden allebei pal tegenover de Heilig Hartkerk. "Rogier en Denise hadden een goede band", zegt priester Marc Verhaeghe. "Toen Rogier ziek was, bezocht Denise hem elke dag." ERIK DE BLOCK

RV Denise Deleu is thuis gestorven. Ze was de echtgenote van Eugène D'hondt. Het koppel had geen kinderen. Denise groeide op in een kroostrijk gezin van liefst elf kinderen. Buurman Rogier overleed in het AZ Delta Menen. Hij was de vader van drie kinderen: Guido, Marc en Ann. De uitvaartplechtigheden van de twee buren vinden ook op dezelfde dag plaats, komende vrijdag om 10 uur en 11.30 uur. Priester Marc Verhaeghe spreekt van een uitzonderlijk voorval. "Dat er twee buren op dezelfde dag zijn overleden en hun uitvaartplechtigheid ook op dezelfde dag plaatsvindt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het is opmerkelijk. Denise en Rogier hadden een goede band. Roger was al een tijdlang ziek en ik weet dat Denise hem dagelijks bezocht."





RV Echte komiek Denise werkte als textielarbeidster bij De Witte Lietaer in Lauwe. Ze werd ziek opgenomen in het AZ Delta Roeselare. "Het ging snel met mijn echtgenote", zegt weduwnaar Eugène. "Vrijdagavond is ze thuis overleden. Roger ging enkele uren eerder. Zijn dochter Ann is het me kort daarop komen vertellen. Denise leefde toen nog", zegt Eugène. "Denise bezocht Rogier elke dag. Veel andere mensen uit de buurt liepen ook bij Rogier binnen. Rogier was in Kruiseke een gekende figuur. Hij was een echte 'komiek'."