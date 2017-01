Gestolen fiets na 24 jaar terecht

Beter laat dan nooit: een damesfiets die in 1993 in Merchtem gestolen werd, is 24 jaar later teruggevonden in het centrum van Gent. "Toen we het heuglijke nieuws te horen kregen, moesten we al eens goed nadenken over welke fiets het eigenlijk ging", lachen Luc De Ridder en dochter Femke.

Luc (50) en zijn echtgenote Petra Van Praet (49) woonden begin jaren 90 in een appartement nabij de parochiezaal Vijverdal in Merchtem. "Wij waren toen de conciërges van de zaal", vertelt Luc. "Beneden hadden we een berghok, waar het poetsmateriaal en een fiets stonden. Een fiets met kinderstoeltje, want Femke was nog klein. Maar op een dag merkten we dat de deur van het berghok openstond. De fiets was weg."



Luc deed aangifte bij de politie. "Onze fiets was gemarkeerd met een zilveren plaatje, waarin mijn rijksregisternummer gegraveerd stond", vervolgt hij. "De politie stelde een proces-verbaal op, maar de fiets zagen we nooit meer terug."



Het gezin verhuisde later naar de Langeveldstraat in buurgemeente Opwijk. Aan de gestolen fiets schonk niemand nog aandacht. Maar dat veranderde vorige week, toen er plots een brief van de stad Gent in de bus belandde. "Daarin stond te lezen dat men onze fiets teruggevonden had", vertelt Femke. "Waren wij dan een fiets kwijt? We moesten toch al eens goed nadenken. Plots herinnerde ik me dat er inderdaad ooit een fiets gestolen was aan onze vorige woning in Merchtem."



En dus trokken Luc en Femke naar Gent, om er hun fiets officieel te 'herkennen'. "We zagen meteen dat het de onze was", vertelt Luc. "Een bordeaux-kleurige damesfiets van het merk Raleigh. Mijn rijksregisternummer stond nog altijd op het kader. Zelfs een oude sticker van Klakson, een infoblad dat alleen in onze regio verspreid wordt, kleefde er nog op. (lacht) Toen ik de ambtenaar vertelde dat deze fiets in 1993 gestolen werd, geloofde hij ons eerst niet - hij dacht dat we hem aan het uitlachen waren. Hij vertelde ons dat hij al veel meegemaakt heeft, maar dat dit toch wel alles sloeg."