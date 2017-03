"Seconde later en ik had mijn eigen vrouw doodgereden"

Een gebroken hand, een barst in de heup en enkele schaafwonden. Het is bijna niet te geloven, maar de verwondingen van de 57-jarige Henriette Nafzger uit Leut vallen nog relatief mee nadat ze dinsdagavond onder een carnavalswagen belandde. De vrouw die met haar man en C.V. De Metseleire meedeed aan de lichtstoet in Wellen, struikelde aan het begin van de optocht en kwam onder het zwaargewicht terecht. De echtgenoot van Henriëtte bestuurde de praalwagen en kon op het nippertje vermijden dat zijn eigen vrouw onder de grote wielen terecht kwam. "Ze heeft een goede engelbewaarder", haalt Jean Hensen (64) opgelucht adem wanneer hij zijn vrouw in het ziekenhuis van Hasselt oppikt.

Opening van 20 cm

"Jetje is aan de dood ontsnapt, zeg dat wel. De stoet was nog maar net vertrokken en Henriëtte verloor plots haar evenwicht en struikelde. Ze kwam onder de carnavalswagen terecht. De afstand tussen de onderkant van de wagen en de straat is nochtans geen 20 cm breed, speciaal zo gemaakt net voor de veiligheid." Terwijl de vrouw klem kwam te zitten, reed Jean onwetend traag verder, tot omstaanders plots in paniek naar de chauffeur riepen om te stoppen.



Jean wist niet wat gebeurde, stapte uit en zag zijn eigen vrouw gekneld zitten onder de praalwagen. "Heel stilletjes ben ik achteruit gereden zodat ze weer bevrijd was. Maar het had niets gescheeld of ik was over mijn eigen vrouw gereden. Ik voel me echt schuldig, hoewel iedereen zegt dat ik er niets aan kon doen." Ook Jessy, de dochter van Henriëtte, zag alles gebeuren en spreekt over een traumatisch beeld. "Het moment dat je je eigen moeder onder die wagen ziet liggen, is onbeschrijfelijk. Ik trok maar en ik trok, maar ze geraakte er niet onder uit." Henriëtte verloor enkele keren het bewustzijn en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleken haar verwondingen niet levensbedreigend te zijn.