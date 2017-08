Paardenbeelden dicht bij E17 verboden

Drie paardenbeelden mogen niet bij de E17 staan. "Het is gevaarlijk omdat het de chauffeurs op de autosnelweg kan afleiden", zegt Dirk Vanhuysse van AWV. "Het is niet onze stijl om tegen de regels in te gaan. Maar ze mogen even van stal, voor Waregem Koerse", zegt Bruno Descamps van parketbedrijf Lamett. PETER LANSSENS

De paardenbeelden in polyester zijn op ware grootte gemaakt en eigendom van parketspecialist Lamett in Deerlijk. Ze werden in juli weggehaald door het bedrijf, na een pv van het agentschap wegen en verkeer (AWV) West-Vlaanderen wegens visuele vervuiling. "Die paarden stonden op 11 meter van de autosnelweg E17", vertelt AWV-directiesecretaris Dirk Vanhuysse. "Terwijl er een regel is die duidelijk stelt dat er een bouwvrije zone van 30 meter breed is, aan de autosnelweg. De beelden stonden dus veel te dicht, wat ook gevaarlijk is. Zo zijn chauffeurs sneller afgeleid op de E17. Het kan tot ongevallen leiden."





Rebel Toch zijn de paardenbeelden sinds dinsdagavond terug, langs de E17. Ze staan in de richting van Kortrijk, nabij de brug van de Pontstraat over de snelweg. Omdat het volgende week dinsdag Waregem Koerse is. "Het is niet de stijl van Lamett om tegen de regels in te gaan, maar voor een keer wilden we toch nog eens de paarden van stal halen", zegt Pieter-Jan Dendooven, commercieel directeur van Lamett. "Voor een keer zijn we een beetje rebel dus. De elegante en sterke paarden staan er ook omdat ze onderdeel van ons merk zijn."





Reus Hallo AWV? "Het getuigt misschien van veel durf en lef om die paardenbeelden gewoon terug te zetten. Maar regels zijn regels, Waregem Koerse of geen Waregem Koerse", zegt Dirk Vanhuysse. "We zijn er absoluut niet gelukkig mee. Want straks beginnen nog meer bedrijven zaken langs de E17 te zetten. Kijk naar de reus even verderop (de tien meter hoge cycloop van vorkheftruckbedrijf H&M International, nvdr.). We ondernamen ook al verschillende pogingen om die reus weg te krijgen, zonder succes. Want AWV kan niet zelf verwijderen. We kunnen de pv's die we opmaken wel aan het parket overmaken en onze juridische dienst in Brussel verwittigen. Wat tot boetes kan leiden. We gaan nu een wegentoezichter sturen, om vast te stellen dat de paardenbeelden terug zijn."