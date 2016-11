Organisator geflopte fuif aangeklaagd

De organisator van de geflopte fuif 'Temptation Madness' die op 9 september plaatsvond in de Expo in Waregem is aangeklaagd voor valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en bedreigingen. "Die kerel moet mij nog altijd enkele duizenden euro's", vertelt één van de slachtoffers Arne Naessen (26) van de mobiele cocktailbar La Corba.

De fuif Temptation Madness vond plaats op 9 september lokte maar 200 mensen naar Expo Waregem. - Alexander Haezebrouck

Het gaat om de 21-jarige Ike A. uit Sint-Eloois-Vijve die de fuif organiseerde, maar die flopte volledig. Dit jaar liepen verschillende klachten binnen tegen de jongeman wegens valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en bedreigingen, dat bevestigt het parket van Kortrijk. Er daagden slechts 200 feestvierders op en zo'n 12 bedrijven die aanwezig waren voor de drank, meubels en de klank en lichtinstallatie werden nog steeds niet uitbetaald.



"Het begon al vrij hectisch want de avond zelf dreigde de fuif niet te kunnen doorgaan omdat de Expo nog niet betaald was", vertelt slachtoffer Arne Naessen (26) die ook een klacht indiende tegen de organisator. "Dat werd op het laatste nippertje in orde gebracht. Toen ik met mijn eerste duizend jetons die ik verkocht had, naar de kassa ging om ze in te wisselen voor de waarde van 2.000 euro ging dat niet. Hij zei dat er geen geld in de kassa zat omdat hij dat geld gebruikt had om de persoon die hem had voorgeschoten om de Expo te betalen, terug te betalen. Uiteindelijk verdween die kerel rond 2 uur 's nachts, nadien hebben we hem nooit meer gezien. Het strafste aan het verhaal is dat nu blijkt dat die kerel sinds augustus in collectieve schuldbemiddeling bij het OCMW zit. Hoe slaagt zo iemand er dan in om een fuif van enkele tienduizenden euro's te organiseren?"