... in hip bureau en coole fauteuil

Sinds deze week kunnen we ons weer gaan vergapen aan hippe bolides op het autosalon. Fervente autoliefhebbers die maar niet genoeg kunnen krijgen van hun wagen, kunnen er echter ook eentje in de woonkamer plaatsen als fauteuil. Erik Casteleyn uit Haasdonk bouwt namelijk auto's om tot heuse meubelstukken. KRISTOF PIETERS

De voorkant van een auto omgetoverd in een bureau. - Kristof Pieters Het restaureren van oldtimers en het maken van automeubels is voor Erik een uit de hand gelopen hobby. "Ik werk als ambtenaar bij de gemeente, maar ben al van jongs af aan gefascineerd door oude auto's", vertelt Erik. "En het is er niet op gebeterd nadat ik getrouwd ben met de dochter van een garagist", lacht hij. "Autotechniek is hier bij ons thuis dagelijkse kost."



De voorliefde van Erik gaat uit naar Italiaanse en Engelse sportwagens omwille van het design. "Zo ontstond het idee om oude wagens om te bouwen tot meubelstukken. Het zijn namelijk ook pareltjes op vlak van design en dat leent zich natuurlijk perfect om stukken te maken die een interieur net dat tikkeltje extra geven. Het concept van automeubels komt eigenlijk overgewaaid uit de Verenigde Staten. Er zijn maar weinig mensen die zich wagen aan Europese modellen. Ik ken enkel twee firma's in Duitsland en Spanje die zich met automeubels bezig houden."





De voorkant van een Fiat die gebruikt werd als bureau ... - Kristof Pieters Geen oldtimers Erik bouwt zo'n twee meubelstukken per jaar en zijn voorkeur gaat hiervoor uit naar de Fiat 500. "Om verschillende redenen. De Fiat 500 heeft in de eerste plaats een grote aaibaarheidsfactor. Anderzijds wil ik ook geen oldtimer doormidden zagen. Bij Fiat kan ik enkel de onderdelen bestellen die ik nodig heb. Ze hebben ook een grote voorraad aan onderdelen van oude modellen. Tot slot leent de Fiat 500 zich perfect voor een automeubel omdat het nog door een deur kan als iemand het in de woonkamer wil zetten."





... en de achterzijde als zetel. - Kristof Pieters Op maat gemaakt In principe kunnen klanten zelf het automerk, de carrosseriekleur, stoffering, opties zoals radio en lichten, enz. bepalen. "Waar mogelijk gebruik ik los plaatwerk en onderdelen die nog hier en daar te vinden zijn", legt Erik uit. "Deze stukken worden dan aan elkaar gelast en/of geschroefd waarna een meubelframe ontworpen wordt. Dit vormt dan de basis van het meubel. Het eindresultaat wordt stofvrij in een spuitcabine gespoten en vernist. Als een klant er echt op staat, kan er ook gekozen worden voor een 'donorwagen'. Maar dan verkies ik wel een sloop-oldtimer, waarvan ik dan enkel het te gebruiken stuk restaureer. Ik probeer om geen volledige wagens te slopen want dan gaat er toch telkens een stukje automobielgeschiedenis verloren."





Eyecatcher De mogelijkheden zijn enorm. "Eigenlijk kan alles", benadrukt Erik. "Ik gebruik zowel de voor- als achterzijde van een auto. Dit kan omgebouwd worden tot een zetel, een bureaumeubel, barkast, bed, enz.. Alles is op maat gemaakt en met de hand opgebouwd. De prijs start vanaf 3.000 euro, afhankelijk van het aantal uren dat ik eraan gewerkt heb, maar winst maak ik er niet op. Het is en blijft een hobby en ik wil gewoon uit de kosten geraken." De meeste automeubels belanden bij winkels en bedrijven. "Als blikvanger in een etalage of toonzaal, maar het kan uiteraard ook in een gewone huiskamer staan", vindt Erik. "Ik geef wel eerlijk toe dat het geen zetel is waar je een hele avond languit in gaat zitten voor de televisie. Het is in de eerste plaats vooral een eyecatcher die bezoekers zich zeker gaan herinneren."



Meer info vind je op de website www.castelliclassics.be.