Dronkenman rijdt ex-clubmakker dood

Bij een verkeersongeval in De Breem in Vosselaar is zaterdagochtend de 18-jarige Gilles Dierckx uit Beerse om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een dronken bestuurder toen hij met een vriend op weg was naar huis na een fuif. De dader, J. H. (25) uit Vosselaar, pleegde vluchtmisdrijf maar kwam zich later aangeven. Hij kwam van hetzelfde feestje en kende Gilles zelfs. Ze speelden vroeger ook allebei bij KVV Vosselaar, dat gisteren een minuut stilte hield. WOUTER DEMUYNCK

De auto die de fietser doodreed op De Breem. - Vanderveken De twee jongens waren na een avondje stappen met de fiets op weg naar huis. Rond 4.20 uur werden ze op De Breem langs achteren aangereden door een auto. Gilles Dierckx stierf ter plaatse, zijn vriend Tuur Van Ballaer (18) uit Vosselaar geraakte lichtgewond. De bestuurder bekommerde zich niet om de slachtoffers en pleegde vluchtmisdrijf. Kort na het ongeval werd het zwaar gehavende voertuig zonder bestuurder in de Bokkenstraat, een kilometer verder, teruggevonden. Pas een aantal uur na het ongeval kwam de dader zich stomdronken bij de politie in Turnhout melden. Zelfs uren na het ongeval legde hij nog een positieve ademtest af, waarop zijn rijbewijs meteen werd ingetrokken en hij gearresteerd werd. De onderzoeksrechter besliste zaterdagavond om de man onder strikte voorwaarden vrij te laten.





De Breem, de plaats van het ongeval, is niet verlicht. - Vanderveken Bekend figuur Gilles Dierckx was in Vosselaar een bekend figuur. Hij was lid van jeugdhuis De Nok en zat ook bij de lokale scouts. Daarnaast was Gilles een begenadigd voetballer. "Gilles heeft zijn hele jeugdopleiding bij onze club meegemaakt als doelman", vertelt Tom Gevers, de sportief manager van KVV Vosselaar. "Hij was altijd vrolijk en goedlachs, hij was de gangmaker van de ploeg. Hij stond bekend als een heel vriendelijke jongen en was dan ook door iedereen graag gezien. Gilles stopte ongeveer anderhalf jaar geleden bij onze club om bij het vriendenclubje FC Borracho te spelen, maar veel spelers hier kennen hem nog en zijn erg aangedaan."





Dader J.H. - rv Wedstrijd tegen elkaar Naar aanleiding van de dood van Gilles was er zondagnamiddag een minuut stilte voor aanvang van de wedstrijd van de eerste ploeg. "Dat is het minste wat we kunnen doen. Vandaag is het dan wel een competitiewedstrijd, maar het sportieve is op dit momenteel heel relatief."



Het feit dat Gilles en z'n aanrijder J. H. elkaar kenden, maakt het ongeval nog tragischer. Vorig jaar speelden ze een wedstrijd tegen elkaar, daarnaast was J. H. vroeger ook actief bij KVV Vosselaar. "Dat klopt, vorig jaar speelden J. H. en Gilles een wedstrijd tegen elkaar. Gilles speelde bij FC Borracho, J. H. bij FC De Zwaantjes, een andere vriendenclub uit Vosselaar", vult Geert Van Stappen, gewezen voorzitter van de club, aan. "Zij kenden elkaar al van in hun periode bij onze club. Dat ongeval heeft mij alvast diep geraakt. Enerzijds omdat J.H. die grove fout heeft gemaakt door dronken achter het stuur te kruipen, waarvoor hij gestraft moet worden. Anderzijds omdat Gilles er niet meer is, dat is gewoon dramatisch. Ik heb met zijn vader samengewerkt in de jeugdwerking van de club en kende hem dus goed. Gilles was zoals zijn vader: goedlachs en een echte organisator."