"Vijf lange dagen pokeren is zwaar"

Pokeren in Las Vegas: dé droom van elke pokerspeler. Voor Tom Van Tendeloo (31) komt die in juni uit. Hij heeft een ticket bemachtigd voor het wereldkampioenschap in Las Vegas. "Ik zal er vijf dagen aan één stuk tot negen uur per dag spelen: zwaar, maar zò tof", reageert hij. JOLIEN BOECKX

Al bijna tien jaar speelt Tom poker, puur als hobby - in het dagelijkse leven werkt hij bij Defensie. Tom begon online te spelen en leerde zo de spelregels kennen. "Pas eenmaal ik ze goed onder de knie had, ben ik met vrienden beginnen pokeren. Ondertussen zit ik bij de pokerclub van Westerlo en spelen we bijna wekelijks", begint Tom Van Tendeloo te vertellen.





Al zeker winnaar Af en toe pikt de pokerspeler uit Vorselaar al wel eens een wedstrijdje mee. "Maar zonder erg goed resultaat", lacht Tom. Tot hij zich onlangs inschreef voor de 'Race for Vegas', een wedstrijd van de Poker Club Lille met als hoofdprijs een ticket voor het wereldkampioenschap poker in Las Vegas. "In principe kan elke pokerspeler naar Las Vegas trekken om daar deel te nemen aan het wereldkampioenschap. Maar als je weet dat het inschrijvingsgeld er tot 50.000 dollar kan gaan, weet je dat deelnemen enkel voor een select gezelschap geldt. Bovenop het inschrijvingsgeld moet je uiteraard ook nog de vliegreis en het verblijf betalen", legt Tom uit. "Via de Race for Vegas heb ik mijn rechtstreeks ticket gewonnen: een uitzonderlijke kans."