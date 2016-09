"Sorry, dit heb ik écht niet gewild, het waren mijn vrienden"

Steven P. (21) is gisteren in de rechtbank in tranen uitgebarsten. "Sorry, ik heb dit niet gewild, het waren mijn vrienden." Eind november vorig jaar reed hij met zijn auto tegen een boom op terugweg van een fuif. Twee van zijn vrienden waren op slag dood, een derde raakte zwaargewond. De twintiger reed niet te snel en had niet gedronken, maar viel even in slaap. Hij vraagt de opschorting. CHRISTOPHE MAERTENS

Jasper Lemahieu (20) uit Ieper en Brian Boone (20) uit Poperinge werden in december samen begraven. - hln "Een fractie van een seconde in slaap gevallen. Resultaat: twee van zijn beste vrienden dood. Hij zal dat voor de rest van zijn leven met zich meedragen." Meester Olivier Cattrysse vroeg de politierechter gisteren om begrip voor zijn cliënt Steven P. (21) uit Poperinge. De twintiger reed eind november vorig jaar met zijn Audi A6 op de N8 in Vleteren tegen een boom op terugweg van een fuif. Hij reed niet te snel en had niet gedronken, maar was wel even in slaap gevallen. In de auto zaten drie van zijn vrienden. Brian Boone (20) uit Poperinge en Jasper Lemahieu (20) uit Ieper waren op slag dood. Mathijs V. werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hij overleefde het zware ongeval. Steven P. zelf bleef ongedeerd.





Kan iedereen overkomen Steven P. verscheen gisteren voor de politierechter waar hij zich moest verantwoorden voor onopzettelijke doding. Zijn raadsman hoopt op opschorting van straf. "Er was geen alcohol in het spel en de wagen was volledig in orde", aldus meester Cattrysse. "Hij is in slaap gevallen, iets wat iedereen kan overkomen. We betwisten de verantwoordelijkheid niet, maar hopen op opschorting van straf." Steven P. nam ook zelf het woord en barstte daarbij in tranen uit. "Sorry, ik heb dat echt niet gewild, het waren mijn vrienden."





Nog sms gestuurd De ouders van de verongelukte jongens vonden een opschorting wel heel licht. "We zijn ervan overtuigd dat het ongeval had kunnen vermeden worden", aldus de moeder van een van de slachtoffers. "De man was veel te moe om te rijden. Hij was ook de avond daarvoor op stap geweest, wat hij nooit had mogen doen. Ach, ons leven staat stil sinds de dag van het drama. Het gemis is enorm en de pijn zo intens. Onze jongen was wakker toen het ongeval gebeurde, want hij had ons nog een sms gestuurd."