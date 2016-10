"1.200 euro kwijt en maar 39 euro als compensatie"

Fietsenmaker Bruno Bertels en zijn echtgenote Ines Covemaecker uit Oostvleteren verstuurden een aangetekende postverzending met ecocheques uit hun bedrijf ter waarde van 1.200 euro. Maar die kwam nooit aan in Brussel. "Onze compensatie van Bpost? 39 euro!", klinkt het vol ongeloof bij de ondernemers. LISA BACELLE

Als fietsenmaker krijgt Bruno Bertels vaak klanten over de vloer die willen betalen met ecocheques voor hun aankopen of herstellingen in de zaak.



"Dat doen we met plezier, het is een soort dienstverlening en we zijn een van de weinige plaatsen waar de mensen met de cheques terechtkunnen", vertelt Ines.



"Die cheques sturen wij via de post naar het bedrijf, Edenred, dat de cheques uitgeeft en zij storten de waarde op onze rekening. Een systeem waar we nooit eerder problemen mee hadden. Begin september verstuurde ik opnieuw voor 1.200 euro aan ecocheques naar Edenred. Toen ik enkele weken later nog steeds geen storting had gekregen, ging ik op onderzoek uit. Bleek dat de zending er nooit was aangekomen."





Klacht ingediend Toen het koppel verhaal ging halen in hun lokale postkantoor, konden ze niet worden geholpen. "Ze konden zien dat we de verzending hadden afgegeven, maar op de rest van het traject hadden ze geen zicht", legt Bruno uit, die daarna een officiële klacht indiende bij Bpost.



"Er zou een onderzoek worden gestart. Amper een dag later kregen we te horen dat het onderzoek niets had opgeleverd. Ze boden ons een compensatie van 39 euro aan. Maar dan verliezen we de rest van ons geld, zomaar. Terwijl we daar wel voor gewerkt hebben."



Vastbesloten dit niet zomaar te laten passeren, namen ze contact op met Unizo en Edenred. "Bij de beide kregen we hetzelfde verhaal. We zijn blijkbaar niet de enigen die dit meemaken en blijkbaar zouden er sinds augustus meerdere gevallen bekend zijn van verzendingen met ecocheques die nooit aankomen of lege, geopende enveloppes van ecocheques die aankomen in Brussel. Dat maakt het alleen maar schandaliger, waarom werd hier nog niet over gecommuniceerd?", vraagt Bruno zich af.