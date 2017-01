Illegale rave-party ontruimd

De nieuwjaarsnacht is in de Zennestad niet meteen rustig verlopen. Een duizendtal anarchisten blies er verzamelen voor een illegale rave-party op de militaire site Asiat. De politie kon met de hulp van de federale politie en versterking uit de omliggende korpsen de site na een paar uur toch ontruimen. Twee agenten raakten lichtgewond en ook een amokmaker raakte gekwetst. DIMITRI BERLANGER

De jongeren knipten de omheining door om de site te betreden. - Dieter Nijs De anarchisten hadden hun oog laten vallen op de Asiat-site in de Willem Elsschotstraat, om met een ferme rave-party het nieuwe jaar in te zetten. De site - eigendom van Defensie nota bene - deed tot een paar maanden geleden nog dienst als opvang voor asielzoekers. "Het was duidelijk allemaal vrij professioneel georganiseerd", zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). "Ze hadden zelfs een eigen truck mee voor hun muziek en drank. Blijkbaar was er een oproep geweest via sociale media om massaal naar de Asiat-site af te zakken. Aanvankelijk ging het om een paar honderd man. De eerste meldingen kwamen binnen kort voor middernacht. Ze hadden zich een toegang verschaft tot de site door het hek open te knippen en de poort te openen. De politie was er zeer snel bij. Die eerste patrouille heeft meteen geprobeerd om een aantal van de verantwoordelijken te registreren."





Versterking "Vervolgens werd ervoor gekozen om een en ander een paar uur te gedogen", gaat Bonte verder. "Ondertussen bleven er echter mensen toestromen van over het hele land, maar ook Nederlanders en Fransen. Rond 5 uur hadden we voldoende manschappen verzameld om in te grijpen. Met behulp van federale politieagenten en versterking van korpsen uit de ruime omgeving, tot zelfs in Tienen, is men overgegaan tot de ontruiming. Intussen hadden zich al bijna 1.000 ravers verzameld."





Vechten De ontruiming verliep niet zonder slag of stoot.



"Het is er stevig aan toe gegaan", aldus burgemeester Bonte. "De sfeer was erg vijandig. Anarchistische jongeren die op oudejaarsavond een feestje komen bouwen op een site van Defensie, het is vanzelfsprekend dat die niet als makke lammetjes meegaan met de politie. Er is met glas gegooid, er zijn boksen en slagen uitgedeeld, de politie werd met vuurpijlen bestookt en een aantal voertuigen werden beschadigd. Een tweetal agenten raakte lichtgewond en ook een fuifganger raakte gekwetst."