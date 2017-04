Danira Boukhriss Terkessidis koopt eerste sticker Rode Kruis

Al twintig jaar lang nodigt het Rode Kruis Vilvoorde-Zemst een bekend persoon uit om de stickeractie op gang te trappen. Dat de keuze dit jaar op Danira Boukhriss Terkessidis viel, is niet verwonderlijk. De VRT-journaliste heeft zich sinds haar deelname aan De Slimste Mens ter Wereld in 2015 in de schijnwerpers gewerkt en is een geboren en getogen Vilvoordenaar.



Van 27 april tot en met 11 mei trekken de leden van het Rode Kruis in heel Vlaanderen weer door de straten om hun stickers te verkopen. Die kregen dit jaar 'De Kiekeboes' als thema. Met de stickerverkoop financieren de plaatselijke Rode Kruisafdelingen hun werking voor de komende twaalf maanden. Door de eerste sticker door een BV te laten kopen, zetten ze hun actie traditioneel 'in the picture'. (RDK)