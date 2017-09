"Ziekenhuis stuurde mijn oom weg. Nu is hij dood"

Saleh A. is nog steeds zwaar gechoqueerd na wat hij enkele weken geleden meemaakte. Zijn 42-jarige oom Mohammed belde hem van bij de grootmoeder in Vilvoorde in paniek op, radeloos omdat er donkere gedachten door zijn hoofd spookten. Hij had hulp nodig, dringend. Maar in het Sint-Lucasziekenhuis in Sint-Lambrechts-Woluwe konden ze die hem niet bieden. De psychiatrische afdeling zat vol.Teneergeslagen bracht Saleh zijn oom terug naar huis, met de belofte dat ze maandag zouden terugkeren.



Maar toen Saleh een uur later voor alle zekerheid nog eens bij zijn oom wilde langsgaan, was het te laat. Mohammed was ten einde raad een gebouw binnengestapt en had zich van de vierde verdieping gegooid. Hij was op slag dood.



"Mijn oom belde me zaterdag op. Al 16 jaar kampte hij met een depressie en ging hij in therapie bij een psychiater.", vertelt Saleh. "Hij vroeg me of ik met hem naar de spoedafdeling wilde rijden, want hij had onmiddellijk hulp nodig."



Eenmaal in de wachtzaal, legt Mohammed uit dat hij hulp zoekt en dringend een professionele psychiater wil spreken. Na enige tijd ontvangt die beide heren. "Mijn oom legde uit dat hij zwarte gedachten had. Hij voelde dat hij opgenomen moest worden, of anders domme dingen zou doen. Meermaals zei hij tegen de psychiater dat een opname zijn enige hoop was. "Ik leef met mijn hart, want mijn hoofd is leeg. Mijn hersenen zijn dood en ik kan niet meer nadenken", dat zei hij de hele tijd."