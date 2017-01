Gevluchte doodrijder na 5 jaar geklist

Vijf jaar was hij op de vlucht, maar sinds donderdagavond zit doodrijder Nathan Legein (31) in de gevangenis. Nadat hij na een dodelijk ongeval tot vijf jaar cel werd veroordeeld, vluchtte Legein eerst naar Congo en dan naar Nederland. In Rotterdam, waar hij een gezin stichtte, werd hij opgepakt. "Eindelijk", reageert Freddy Durie, vader van verkeersslachtoffer David uit Veurne, opgelucht. "Hij moet ondergaan wat hij verdient."

Uit onze krant van 20 maart 2012, na de veroordeling van Nathan Legein. - HLN



In maart 2012 werd Legein tot vijf jaar gevangenis en vijf jaar rijverbod veroordeeld, omdat hij door zijn roekeloze rijkunsten een zwaar verkeersongeval had veroorzaakt. Bij verstek, want vlak voor zijn proces ging Legein er als een haas vandoor.



Op 21 januari 2011 scheurde Legein met een nieuwe BMW 525 met 160 kilometer per uur door Wulpen, schoof van de weg en ramde een duiker. In de wagen zaten vier jongeren die allen gewond raakten. David Durie (21) uit Veurne overleefde het ongeval niet. Vlak na het ongeval betuigde Legein zijn immense spijt dat hij zijn 'beste vriend' verloor. Maar zijn verantwoordelijkheid opnemen, deed hij niet. Donderdagavond werd Legein door de politie in Rotterdam opgepakt. "Al vijf jaar zochten ze hem, ook in Congo, zijn geboorteland", zegt Freddy Durie, vader van de betreurde David.





Leugens "Maar blijkbaar zat hij al enige tijd in Rotterdam, waar hij een gezin stichtte en zich van ons verdriet en zijn straf niets aantrok. We zijn opgelucht dat hij zijn straf nu alsnog moet ondergaan. Hij verdient het. Die kerel barst ook van de leugens. Zijn beste vriend? Hij was niet meer dan een kennis van David. Spijt? Geloof ik niets van. Na het ongeval zou hij uitleg komen geven. De weg was nat en er lag modder. Allemaal niets van aan. We hebben lang moeten tandenknarsen tot het gerecht hem eindelijk zou vinden. Dat is nu gebeurd. Volgende week ga ik langs bij de procureur om de gang van zaken van de voorbije jaren te bespreken."