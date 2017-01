Vrouw bijna gewurgd met eigen slip

Een 25-jarige vrouw uit Turnhout is in april vorig jaar aan de dood ontsnapt nadat haar vriend ontdekte dat ze was vreemdgegaan. Kamil K. (26) probeerde de nek van zijn vriendin te breken, wurgde haar met een slip én gebruikte haar als boksbal. Naast een hersenschudding hield het slachtoffer onder meer een gebroken oogkas, drie gebarsten ruggenwervels en twee armbreuken over aan het geweld. "Ze dankt haar leven aan toevallige voorbijgangers", zegt de aanklager. De man riskeert 5 jaar cel. JEF VAN NOOTEN

De 26-jarige Kamil K. uit Turnhout werd gisteren tot een celstraf van 2 jaar met uitstel veroordeeld voor zijn aandeel in een grootschalige drugshandel. Even later hoorde hij een bijkomende gevangenisstraf van 5 jaar tegen zich eisen voor een poging doodslag op zijn voormalige vriendin Candy B. (25) uit Turnhout.



Het excessieve geweld deed zich voor op 30 april vorig jaar. Het koppel had op dat moment al 6,5 jaar een relatie, maar Kamil K. kreeg 's morgens van de ex-vriend van zijn lief te horen dat ze daags voordien opnieuw seks hadden gehad. "In de loop van de voormiddag zocht hij contact met Candy. Toen zij de deur open deed, sloeg hij haar meteen in het gezicht", vertelt Ludwig Sol, advocaat van het slachtoffer.



"Kamil deed vervolgens zijn broeksriem uit om haar ook daar mee te slagen. De vrouw slaagde er in weg te lopen, maar werd door Kamil K. aan de haren terug naar binnen gesleurd. Daar moest ze nog meer slagen en stampen incasseren."



Het slachtoffer kon uiteindelijk toch ontkomen, maar kreeg in de loop van de namiddag een sms met de vraag om nog eens af te spreken 'om alles uit te praten'. "Candy was zo naïef om op het verzoek in te gaan", aldus haar advocaat. "Van zodra ze in zijn auto was gestapt, deed hij de deuren op slot en reed met haar naar een verlaten parking. Daar is hij opnieuw zwaar met zijn vuisten op haar beginnen inbeuken. Hij probeerde haar ook te wurgen met de slip die ze aan had."





Nek breken De vrouw overleefde de eerste wurgpoging. Ze kreeg daarop opnieuw immens veel vuistslagen op haar lichaam. "Hij probeerde ook haar nek te breken, en de vuistslagen werden afgewisseld met wurgpogingen met zijn handen. Het werd een paar keer zwart voor haar ogen", schetst de openbare aanklager. "Het slachtoffer vreesde voor haar leven. Ze heeft veel geluk gehad dat er toevallig mensen op de parking passeerden die haar hulpgeroep gehoord hebben."



Het slachtoffer had na afloop blauwe plekken over heel haar lichaam, en hield aan het geweld een waslijst aan verwondingen over: een hersenschudding, gebroken oogkas, drie gebarsten ruggenwervels en arm gebroken op twee plaatsen. Ze was meer dan vier maanden werkonbekwaaam en heeft het zowel fysisch al psychisch nog heel moeilijk. "Het eerste geweld in de voormiddag kan in een opwelling gebeurd zijn, maar hij is in de namiddag doelbewust terug gekomen om haar verrot te slaan", besluit de advocaat van het slachtoffer. Hij vraagt een deskundige aan te stellen om de precieze schade te berekenen.