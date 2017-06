Verkrachter: "Ik wist niet waarom slachtoffer om hulp riep"

De 35-jarige Ioan V. heeft een vrouw en kind in Roemenië. "Hij is naar België gekomen om op een eerlijke manier geld te verdienen", zegt zijn advocaat Florin Mihut. Maar veel geld heeft de man de voorbije maanden niet verdiend. Hij zit sinds 8 april in de gevangenis nadat hij een vrouw verkracht heeft op een grasveldje aan Akkerpad, vlakbij de Klinkstraat in Turnhout. "De politie kreeg op 8 april een oproep vanuit Akkerpad. Volgens de beller was iemand een dame aan het verkrachten", zegt openbaar aanklager Stephanie Joncheere. "Op een braakliggend stuk grond trof de politie het slachtoffer aan op haar rug, ontdaan van haar ondergoed. De beklaagde was met zijn broek op de enkels naar de bosjes gevlucht." De getuige had gehoord hoe het slachtoffer luidkeels haar verkrachter probeerde te verjagen. "Ze riep dat ze er niet mee gediend was, en dat het pure verkrachting was", aldus nog Joncheere. "Maar hoewel ze zich verzette, bleef de beklaagde voortdoen."

Samen uit café vertrokken

De Roemeen is zich van geen kwaad bewust. Volgens hem had de vrouw zelf signalen gegeven dat ze meer wilde. "Ik was die avond op stap geweest. Ik ben de vrouw tegengekomen op café. We zijn daar samen vertrokken", verklaarde hij later aan de politie.



"Op een bepaald moment zijn we op de grond gevallen en zijn we beginnen kussen. Vanaf dat moment wilde ik seks. Ik wist niet waarom ze aan het roepen was." Volgens het openbaar ministerie wist Ioan V. wel degelijk dat de vrouw er niet mee gediend was.



De man riskeert 12 maanden cel voor de verkrachting .



De Roemeen zelf hoopt op een vrijspraak of een zeer lichte straf. "Op camerabeelden is te zien dat ze effectief samen het café hebben verlaten. Door het alcoholgebruik van beiden is er een misverstand ontstaan. Hij had beter moeten reageren op de signalen, maar van verkrachting is geen sprake", zegt meester Mihut.



Vonnis op 19 juli. (JVN)