Man (42) zwaar mishandeld met taser en tennisracket

Voor de rechtbank in Turnhout is het proces gestart tegen twee Marokkanen die op 18 december een landgenoot probeerden te doden in de Vredestraat. Ze bewerkten hem met een stroomstootwapen. Terwijl het slachtoffer verlamd op de grond lag, klopten ze ook met een tennisracket op zijn gezicht. "Een half jaar later durf ik mijn gezicht nog altijd niet vertonen op sollicitaties", zegt slachtoffer Abdel E.M. JEF VAN NOOTEN

Verdachten Wahid E.B. en Rachid C. - Jef Van Nooten Het brutale geweld deed zich voor op zondagavond 18 december vorig jaar in de Vredestraat in Turnhout. Abdel E.M. (42) uit Turnhout wilde een geleende gsm terugbrengen naar een vriendin. In die woning bevonden zich op dat moment ook Wahid E.B. (42) en Rachid C. (42). Zij verdachten Abdel E.M. er van twee jonge vrouwen te hebben verkracht, een betichting die na onderzoek door de politie niet blijkt te kloppen. De twee Marokkanen wilden de vermeende verkrachter op een erg gewelddadige manier een lesje leren. Ze worden nu verdacht voor poging tot doodslag. Een half jaar na de feiten zijn de verwondingen bij het slachtoffer nog duidelijk zichtbaar. "Ik ken de verdachten van vroeger. Ze staan gekend als agressievelingen. Toen ik hen zag afkomen, wist ik dat ze iets van plan waren. Maar voordat ik kon reageren, kreeg ik met een taser stroomstoten in mijn nek, en vervolgens op mijn benen", vertelt Abdel E.M..





Bewakingscamera "Ik was bij bewustzijn en zag alles gebeuren, maar kon niks meer doen. Ik was volledig verlamd. Terwijl ik roerloos op de grond lag, zijn ze met de taser stroomstoten in mijn geslachtsdelen beginnen geven. En alsof dat nog niet genoeg was, begonnen ze ook met een tennisracket op mijn gezocht te kloppen. Ze hebben letterlijk mijn tanden er uit geslagen met het racket."



Het brutale geweld werd gefilmd door een bewakingscamera. Door de manier waarop de twee beklaagden te werk gingen, vermoedt het openbaar ministerie dat ze hun slachtoffer wilden doden. Ze staan beiden terecht voor poging tot doodslag. Het proces ging gisteren van start, maar voordat er door de advocaten gepleit wordt, zal het slachtoffer wellicht nog door een deskundige onderzocht moeten worden om eventuele blijvende letsels of blijvende arbeidsongeschiktheid te bepalen. De advocate van Abdel heeft dat gevraagd. "We denken dat er blijvende letsels zullen zijn. Naast de verwondingen aan zijn hoofd, heeft hij ook frequent last van duizeligheid en hoofdpijn", zegt meester Kelly Verboven. Ook het openbaar ministerie kan zich vinden in zo'n extra onderzoek door een deskundige.



"Als je de beelden bekijkt, zie je dat het geweld niet min was. Ik kan me inbeelden dat er blijvende schade zal zijn", aldus aanklager Sofie Bruyninckx.