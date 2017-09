Gijzelnemer wilde ex wurgen met riem

Gijzeling, verkrachting, doodsbedreigingen èn moordpoging. Het zijn maar enkele van de betichtingen waarvoor John V.D.L. (25) uit Rotterdam zich gisteren moest verantwoorden voor de rechtbank. Hij riskeert negen jaar cel voor de gruwel die hij zijn vriendin Veronique H. (20) heeft aangedaan in een chalet op camping Tulderheyde in Poppel. JEF VAN NOOTEN

Beklaagde John V.D.L. hangt negen jaar gevangenisstraf boven het hoofd. - Foto JVN Rotterdammer John V.D.L. en zijn vriendin Veronique H. namen in het najaar van 2016 samen met hun pasgeboren zoontje hun intrek op camping Tulderheyde in Poppel. Ze verbleven er in de chalet van hun vriend Joost E. Die was enkele maanden voordien naar de camping verhuisd omdat de Nederlandse politie hem op de hielen zat na een schending van opgelegde voorwaarden.



Op 12 december 2016 had het drietal zich nog maar eens lazarus gedronken. Toen ze om 1 uur 's nachts na een bezoek aan de cafetaria in hun chalet aankwamen, barstte de bom. Tijdens een ruzie sloeg John V.D.L. zijn vriendin bont en blauw. Hij probeerde haar te wurgen. Het slachtoffer zou bovendien door zowel John als Joost zijn verkracht. "John V.D.L. heeft gedurende verscheidene uren geweld gebruikt tegen zijn vriendin", zegt openbaar aanklager Peter Vanderflaes. "Hij dreigde er ook voortdurend mee om haar te vermoorden. Op een bepaald moment heeft hij effectief zijn broeksriem rond haar nek gebonden en is hij beginnen trekken."



Veronique H. slaagde er nog net in om haar hand tussen de broeksriem en haar nek te wurmen. Daardoor kreeg ze net genoeg lucht om te krijsen en om hulp te roepen. "Joost E. is wakker geworden van haar gekrijs. Hij heeft zijn vriend van haar weggetrokken. We zijn er van overtuigd dat het anders was afgelopen als hij niet was tussen gekomen. Want John was volledig de pedalen kwijt", zegt Peter Vanderflaes.



Volgens de openbare aanklager is er niet alleen sprake van moordpoging, maar ook van gijzeling. "Ze mocht niet weg van hem. Ze is één keer gaan lopen, maar hij heeft haar teruggehaald."





Het labo voerde na de bevrijding van de vrouw en de baby in december 2016 een sporenonderzoek uit in de chalet. - Foto JVN Toegetakeld gezicht Op een moment dat John V.D.L. zwaar onder invloed van drank in slaap is gevallen, slaagde het slachtoffer er in een foto van haar toegetakelde gezicht naar haar broer te sturen. Die waarschuwde de politie. Omdat John V.D.L. gekend stond als vuurwapengevaarlijk is het POSA opgeroepen, een speciaal interventieteam van de politie. Nadat ze twee lichtgranaten naar binnen gegooid hadden, vielen ze zwaarbewapend de chalet binnen om het slachtoffer en haar baby te bevrijden. Even voordien was Joost E. al door John V.D.L. naar buiten gestuurd.



John V.D.L. riskeert een celstraf van negen jaar. Tegen Joost E. heeft de aanklager drie jaar gevangenisstraf gevorderd. Hij wordt naast verkrachting ook verdacht van schuldig verzuim. "Alleen op het hoogtepunt (de moordpoging, red.) is hij tussengekomen. Al het andere geweld heeft hij laten passeren. Hij had gemakkelijk de politie kunnen oproepen, maar hij deed dat niet omdat hij zelf door de Nederlandse politie gezocht werd."