Dure tandem van Flor (11) gestolen

De elektrische tandem werd woensdag gestolen bij Plopsaland in De Panne. "Mijn echtgenoot Carl (48) was samen met onze andere zoon Emiel (12) aan de kust. Ze hadden de fiets van Flor meegenomen om mee te gaan rijden. Toen ze wilden vertrekken aan Plopsaland, bleek de fiets weg. Carl en Emiel troffen enkel de doorgeknipte sloten en hun fietshelmen aan", vertelt An Godrie. Flor weet nog van niets want hij is op kamp in Maasmechelen met Jong KVG.

Schrijnend

"Hij lijdt aan het tubereuze sclerosecomplex (TSC), een zeldzame aandoening waarbij gezwellen worden aangemaakt in weefsels en organen. Flor kan niet praten en is niet zindelijk. De ziekte heeft zowel weerslag op mentaal als fysiek vlak. Hij heeft de mentale leeftijd van een baby en zijn motoriek is niet optimaal, waardoor hij niet zelfstandig kan fietsen. Hem inlichten over de diefstal heeft weinig zin", aldus de mama.



"Toch is het erg jammer dat we niet meer met hem kunnen gaan fietsen. Hij geniet daar echt van en bovendien is de natuur en de beweging goed voor hem. Dit weekend zouden we met de fiets naar Noord-Limburg in Nederland gaan, maar voor Flor zal er weinig fietsen aan zijn", gaat An verder. Zij en haar echtgenoot Carl kochten de fiets in 2013 voor 7.000 euro. Het gaat om een rode tandem van het merk Hase, met een batterij onder de bagagedrager en twee zwarte fietstassen. Kennissen zagen de gestolen fiets kort na de diefstal nog nabij het Calmeynbos in De Panne, maar toen Carl en Emiel gingen kijken, stond die er niet meer. De politie werd wel ingelicht. "Op de fiets staat niet geschreven dat er een jongen met beperking mee rijdt, maar hoe dan ook is het schrijnend dat net zijn fiets gestolen is", besluit de moeder.