Controleur eist bus op voor vrienden

"Ik zal wel voor de bus naar huis zorgen", moet een controleur bij De Lijn gedacht hebben toen een weekend met oud-Chirovrienden erop zat. Hij belde de stelplaats, verzon een smoes over gestrande treinreizigers en eiste een bus op. Die bracht iedereen van De Hoge Rielen naar Turnhout. De controleur is geschorst en wordt overgeplaatst. In de stelplaats is gisteren tot 's avonds gestaakt.

Verblijfspark De Hoge Rielen in Kasterlee. - Maria de la Cruz

Een heel weekend amuseerden zestien oud-Chirovrienden zich op het domein De Hoge Rielen, in Tielen bij Kasterlee. Het was zondagmiddag, 13 november, en het weekendje zat erop. Tijd om naar huis te gaan. Controleur Kurt, al 23 jaar in dienst bij De Lijn, vond er niet beter op dan naar de stelplaats in Turnhout te bellen. Hij verzon een verhaal over problemen bij de de Spoorwegen en hij eiste per direct een vervangende pendelbus aan het station van Tielen. Daar aangekomen stelde de buschauffeur echter vast dat alle treinen normaal reden, waarop hij de controleur belde. Die sommeerde de chauffeur om koers te zetten richting De Hoge Rielen, alwaar de groep Chirovrienden stond te wachten. De vrienden moeten eens goed in hun ogen gewreven hebben toen plots hun hoogstpersoonlijke Lijnbus het domein opreed. Meer nog, controleur Kurt dwong daarop de buschauffeur om richting Turnhout te rijden en de hele bende daar af te zetten.