Cipier zelf in cel voor gsm-smokkel

Een cipier van de gevangenis in Turnhout is zelf achter de tralies beland. Gert B. uit Ravels zou onder meer een gsm de gevangenis hebben binnen gesmokkeld voor de Nederlandse topcrimineel Jeroen Van den Elshout. JEF VAN NOOTEN

De villa in Poppel van Nederlands topcrimineel Jeroen Van den Elshout , die onlangs is uitgeleverd aan de VS. - Ton Wiggenraad Eén maand geleden brak er ei zo na een spontane staking uit in de gevangenis in Turnhout. Het personeel wilde er het werk neerleggen nadat er een tuchtprocedure was opgestart tegen cipier Gert B. uit Ravels, die ontkende ook maar iets verkeerd te hebben gedaan.



Maar enkele weken later blijkt dat de gevangenisdirectie de procedure niet zomaar is opgestart tegen Gert B. De man zou zwaar over de schreef zijn gegaan. Zelfs zo zwaar dat hij werd opgepakt door de politie én is aangehouden door de onderzoeksrechter.





Agressief tegen politie Gert B. zou vorige week donderdag zijn opgepakt, nadat er bij hem thuis een huiszoeking werd uitgevoerd. De toegang tot de gevangenis in Turnhout was hem op dat moment al een tijdje ontzegd. Hij zou zich tijdens de huiszoeking agressief hebben gedragen tegenover de politie. Sinds zijn arrestatie verblijft hij in de gevangenis van Hasselt. Hij werd bewust niet opgesloten in de gevangenis in Turnhout - waar verdachten normaal verblijven tijdens hun voorhechtenis - zodat hij er niet met zijn (ex-)collega's zou geconfronteerd worden. "Zijn aanhouding is momenteel het enige gespreksonderwerk onder het personeel van de gevangenis in Turnhout", vertelt vakbondsman Dirk Vansprengel (ACOD). "Wat hij juist gedaan zou hebben, weten we niet. Wij worden zelf niet op de hoogte gehouden. Maar aangezien hij is aangehouden, moet hij toch wel één en ander hebben uitgespookt We kunnen alleen maar hopen dat er niet nog meer collega's betrokken zijn."





"Te kijk gezet" De collega-cipiers zijn intussen erg teleurgesteld in Gert B. "We voelen ons te kijk gezet door hem. Onlangs wilde het personeel nog op straat gaan staan omdat er een procedure was opgestart voor iets dat hij ontkende. Maar nu blijkt er toch wel wat aan de hand te zijn. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt, maar als hij effectief iets gedaan heeft dat niet door de beugel kan voor een personeelslid van een gevangenis, moet hij niet meer terugkomen", aldus nog Vansprengel.



De aanhouding van Gert B. houdt mogelijk verband met de huiszoeking die vorige week donderdag werd uitgevoerd in de villa van Jeroen Van den Elshout aan Paardenwiel in Poppel (Ravels). De Nederlandse crimineel wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige cocaïnesmokkel van Zuid-Amerika naar Nederland. Hij werd begin april uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Enkele dagen voor de uitlevering van Jeroen Van den Elshout werd in zijn cel een gsm-aangetroffen.





Chinees eten Op die gsm vonden speurders onder meer een foto waarop te zien was dat Gert B. aan de villa van Jeroen Van den Elshout stond. Hij kreeg er iets overhandigd door de vrouw van de Nederlandse crimineel. "Het zou om Chinees eten zijn gegaan dat hij voor Van den Elshout de gevangenis heeft binnengesmokkeld. Maar dat is wellicht niet het enige dat hij de gevangenis heeft binnen gebracht. Want daarvoor beland je zelf niet achter de tralies", vertelt een bron binnen de gevangenis. "De foto was gemaakt met de bewakingscamera's aan de villa van Jeroen Van den Elshout. Het heeft er alle schijn van dat Gert B. ook de gsm mee de gevangenis heeft binnen gesmokkeld. Bewakers werden uiteindelijk getipt over de gsm in de cel van Jeroen Van den Elshout. Ze vonden hem vrij makkelijk en de gsm was niet beveiligd met een code. De foto werd dus meteen gevonden. Het lijkt er daarom op dat iemand wilde dat de gsm, én dus ook de foto, ontdekt zouden worden."