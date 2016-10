Bediende OCMW bromt 40 maand

Slachtoffer Aloïs Versmissen raakte 7.500 euro kwijt. - Jef Van Nooten

De 51-jarige Nicole V. R. daagde gisteren niet zelf op in de rechtbank om naar het vonnis te luisteren. Ze vernam zo pas later dat de rechtbank haar - op één klein twistpunt na - over de hele lijn schuldig verklaarde. De ex-medewerkster van het OCMW in Turnhout heeft nooit ontkend dat ze 52 van haar cliënten opgelicht heeft. Daarvoor was de bewijslast - met overschrijvingen zwart op wit - te zwaar.



Nicole V.R. was een gewaardeerd medewerkster van het OCMW in Turnhout. Ze was er al zestien jaar aan de slag toen in 2014 bleek dat ze al tien jaar lang geld van OCMW-cliënten op haar eigen rekening overschreef. Ze kon dat doen omdat ze als verantwoordelijke voor schuldbemiddeling en budgetbeheer vrije toegang had tot de rekeningen van haar slachtoffers.



Dat de fraude tien jaar lang onopgemerkt bleef, is een gevolg van de sluwe wijze waarop Nicole V.R. te werk ging. Ze schreef telkens kleine bedragen over met mededelingen zoals 'doktersbezoek' of 'apotheekkosten'. In totaal maakte ze 52 slachtoffers, samen goed voor 151.678 euro. "Een omgekeerde Robin Hood. Ze stal van de armen en hield het geld voor zichzelf", omschreef de advocate van één van de slachtoffers de beklaagde.



De rechtbank tilde zwaar aan de feiten. Bovendien is de vrouw in 1995 al tot drie jaar voorwaardelijke celstraf veroordeeld voor gelijkaardige feiten. De rechter heeft haar toen verplicht een schadevergoeding van omgerekend 100.000 euro te betalen. Maandelijks ging er 600 euro naar haar schuldeisers, waardoor er van haar nettoloon bij het OCMW nog maar 650 euro per maand overbleef. Volgens Nicole V.R. begon ze haar OCMW-cliënten op te lichten om de studies van haar dochter te kunnen betalen, maar ze kon tijdens haar proces geen antwoord geven op de vraag waarom ze er tien jaar mee is doorgegaan en niet gestopt is toen haar dochter was afgestudeerd.



De advocaten van het OCMW in Turnhout reageerden tevreden op het vonnis. "Deze strafmaat ligt in de lijn van de verwachtingen. Het is zeer laakbaar dat iemand zich voor eigen luxe verrijkt op de kap van mensen die al in de miserie zitten. Ze heeft die sukkelaars nog dieper in de ellende geduwd. Als je dan ook nog weet dat het niet haar eerste keer was, dan is hier een effectieve gevangenisstraf op zijn plaats."



Eén van haar slachtoffers, Aloïs Versmissen (62) uit Turnhout, zakte vrijdag naar de rechtbank af om naar het vonnis te luisteren. Hoewel Nicole V.R. hem 7.500 euro afhandig maakte, hoefde ze voor hem niet zo zwaar gestraft te worden. "Voor mij was een enkelband genoeg geweest. Want ze heeft fouten gemaakt, maar misschien zat ze diep in de put. Ik kan begrijpen dat je dan domme dingen doet. Ze had er wel aan mogen denken dat haar slachtoffers het al moeilijk genoeg hadden."