Amateurfotograaf verleidt minderjarige tot striptease en seks

Danny D. uit Vosselaar deed zich op de website fotoshoot.be voor als een professioneel fotograaf. Een veertienjarig meisje nam met hem contact op. "Ze hadden contact via Skype. Hij vroeg het meisje om zich uit te kleden voor de webcam. Het meisje hoopte op een modellencarrière en ging daarop in. Ze was toen nog geen vijftien jaar", vertelde openbaar aanklager Catherine Dederen. "



Danny D. gaf het meisje nadien 25 euro beltegoed voor haar gsm. Zo kon ze seksueel getinte sms-berichten uitwisselen met hem. "Die sms-sessies duurden soms uren aan een stuk", vervolgde Catherine Dederen.



"De man sprak uiteindelijk met zijn slachtoffer af in een hotel in Gent. Ze moest er seksuele handelingen uitvoeren. In ruil had hij 350 euro naar de rekening van haar vriendje overgeschreven. Dat is aanzetten tot prostitutie." Op dat moment was het meisje zestien jaar. "Hij wist dat ze minderjarig en kwetsbaar was. Ze zat in een instelling en was op zoek naar geld."



Volgens het parket is er een groot recidivegevaar. De aanklager vordert daarom twee jaar cel, gekoppeld aan een psychotherapeutische behandeling.