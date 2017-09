"Toen ze me vastgrepen, werd ik bang"

De politie in Turnhout onderzoekt een geval van homohaat aan de bushalte aan de Warande. Eeen groep jongeren heeft er een achttienjarige man uit Vosselaar samen met zijn vriend belaagd en uitgescholden. De aanstoker was volgens de slachtoffers naar schatting amper dertien jaar. "Toen ze me vastpakten, werd ik echt bang", getuigt het slachtoffer. JEF VAN NOOTEN

De achttienjarige Bram (fictieve naam, red.) uit Vosselaar was vrijdag in de vooravond samen met zijn vriend naar de cinema geweest. Na afloop wandelden beiden in de richting van de Warandestraat om daar de bus naar huis te nemen. "We waren aan het napraten over de film. We zaten gewoon naast elkaar op een bankje. Zonder elkaars hand vast te houden", vertelt Bram, die niet met naam in de krant wil uit schrik voor nog meer homohaat. "Plots kwam een kereltje van ongeveer dertien jaar naar ons toe. Hij vroeg of we homo's zijn."



Bram en zijn vriend zagen de narigheid aankomen en ontkenden daarom hun seksuele geaardheid. Zonder succes, want al snel stond een groepje van acht à tien jongeren rond hen. "Aanvankelijk waren ze alleen verbaal gemeen en agressief. Ze slingerden allerlei scheldwoorden naar ons hoofd", zegt de jongeman. "Toen kwam de bus voor mijn vriend aan. Hij is opgestapt en ik was blij dat hij in veiligheid was, maar daardoor bleef ik wel alleen achter."





Geen hulp Bram dacht even dat ook de jongeren waren vertrokken, maar al snel stapte de groep homohaters terug op hem af. "Dit keer gingen ze een stapje verder. Ze scholden me niet alleen uit voor homo, maar grepen ook mijn arm vast. Ik werd bang, maar probeerde niet op hun provocaties te reageren. Ik had de indruk dat ze me een pak rammel zouden gegeven hebben van zodra ik iets terug had gezegd. Hoewel er nog heel wat andere mensen aan de bushalte stonden. Ik ben op de eerste de beste bus gesprongen en ik ben één halte verder, aan het station, weer uitgestapt."