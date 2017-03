"Steek dat ventje nu eindelijk achter tralies"

"Eindelijk kunnen ze dat 'vieze ventje' achter de tralies zetten." Slachtoffers van Jelle Crols reageren opgelucht dat de ex-kroegbaas van café Obelisk ook in beroep tot zeven jaar cel is veroordeeld. Een half jaar geleden kreeg hij diezelfde straf ook in eerste aanleg. Omdat hij in beroep ging, liep hij nog altijd vrij rond. "De kinderen waren doodsbang om hem tegen te komen", getuigt de moeder van een minderjarig slachtoffer. JEF VAN NOOTEN

Verkrachting van verscheidene kinderen, aanranding van de eerbaarheid, aanzetten tot ontucht, schriftvervalsing, afpersing, vrijheidsberoving, drugs dealen, belaging, bedreigingen, verboden wapendracht, ... Het is slechts een deel van de waslijst aan tenlasteleggingen waaraan Jelle Crols (25) ook in beroep schuldig is bevonden. De voormalige kroegbaas van café Obelisk op de Grote Markt in Turnhout is nu definitief veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van zeven jaar èn een effectieve geldboete van 24.000 euro. Hij mag tien jaar lang geen café meer uitbaten en wordt voor vijf jaar uit zijn rechten onzet.



Een half jaar geleden kreeg Jelle Crols die straf al opgelegd door de correctionele rechtbank in Turnhout. Crols tekende beroep aan tegen die straf. Omdat er volgens hem bij de strafmaat geen rekening was gehouden met verzachtende omstandigheden. Hij hoopte ook dat minstens een deel van de straf voorwaardelijk zou worden uitgesproken. Omdat hij dan de nodige behandeling zou kunnen krijgen voor zijn onderliggende verslavings- en psychologische problemen.





Bewustwording Het hof van beroep in Antwerpen gaat echter niet in op het verzoek om een voorwaardelijke straf. "De eerste rechter is terecht niet ingegaan op het verzoek van de beklaagde om hem een straf op te leggen die deels gekoppeld is aan probatie-uitstel", motiveert het hof van beroep. "De feiten zijn te zwaarwichtig om een dergelijke gunst van gedeeltelijk probatie-uitstel te verantwoorden. Een dergelijke bestraffing zou bovendien onvoldoende bijdragen tot de bewustwording van de beklaagde dat dergelijke feiten onder geen beding kunnen worden getolereerd. Dat de beklaagde kampt met verslavings- en psychologische problemen en in het verleden initiatieven heeft genomen om te werken aan deze problemen doet daar geen afbreuk aan."



Jelle Crols moet dus zijn effectieve gevangenisstraf uitzitten. Een beslissing die zijn twintig minderjarige slachtoffers alleen maar kunnen toejuichen. Zij kunnen niet wachten tot de dag dat de man achter slot en grendel zit. "Het was voor mijn zoon en de andere kinderen bijzonder moeilijk dat hij nog altijd vrij rond liep. Ze waren doodsbang om hem tegen te komen. Want het verleden heeft al uitgewezen dat Crols telkens opnieuw begint. Na zijn eerste arrestatie en voorwaardelijke vrijlating deed hij gewoon voort. Nu er ook een beslissing in beroep is, kunnen ze dat 'vieze ventje' eindelijk achter de tralies zetten."





Jongste cafébaas In maart 2014 stond Jelle Crols nog trots in de krant, enkele dagen voor de opening van café Obelisk. Hij werd de jongste cafébaas op de Grote Markt in Turnhout. Lang zou hij het café niet uitbaten. In oktober van dat jaar viel de politie zijn café binnen na verscheidene meldingen over drugfeestjes en prostitutie in het café.



De feiten die tijdens het onderzoek naar boven kwamen, tartten iedere verbeelding. Hij lokte minderjarige jongens via sms tot bij hem met de belofte veel geld te kunnen verdienen. Hij deed hen nadien geloven dat er bij rijke, knappe, jonge vrouwen veel vraag was naar gasten zoals hen. In hun jeugdige naïviteit gingen de meeste pubers mee in het verhaal. Maar omdat de rijke vrouwen zogezegd eerst wilden weten welk vlees ze in de kuip hadden, moesten de jongens zich eerst bewijzen voor de camera. Hij filmde de jongens terwijl hij hen allerlei seksuele opdrachten gaf: masturberen, schunnige praat verkopen en kreunen, anale penetratie met onder meer een schroevendraaier, enzovoort. Alle fantasieën van Jelle C. kwamen aan bod.





Vuurwapens Terwijl hij de jongens filmde, lagen er steeds twee vuurwapens naast hem om zijn slachtoffers te imponeren. Hij maakte zo minstens twintig slachtoffers. Toen een minderjarige wilde afhaken, dreigde hij er mee de reeds gemaakte beelden openbaar te maken. Enkele klanten van zijn café getuigden destijds in onze krant dat hij daadwerkelijk zulke filmpjes heeft getoond in zijn café.





Bevriezen Kinderpsychiater Peter Adriaenssens gaf eerder al te kennen dat de gevolgen voor de slachtoffers bijzonder groot kunnen zijn. "Dit misbruik ondergaan, was het tegenovergestelde van wat ze gedacht hadden, namelijk dat ze hun mannelijkheid zouden kunnen bewijzen bij knappe vrouwen. Hun manbeeld is hierdoor aangetast. Er kan seksuele twijfel ontstaan. Wanneer ze later een echte seksuele relatie willen aangaan, kan alles terug naar boven komen. Het risico bestaat dat een aanraking van hun toekomstige partner hen zal doen bevriezen omdat die aanraking hen herinnert aan wat ze hebben moeten doen."