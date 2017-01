"Dat daders mildere straf dúrven vragen: afschuwelijk"

10 jaar celstraf. Dat riskeren twee babysitters uit Turnhout voor het mishandelen van babytweeling Lielly en Letty. Baby Lielly overleed aan de opgelopen hersenschade. "Onze dochter is dood en haar tweelingzusje heeft voor levenslang een trauma: 10 jaar gevangenis is véél te weinig", reageren de ouders. JOLIEN BOECKX

Eén van de beklaagden Kjell C. verstopt zich achter een sjaal. - ton wiggenraad Een loodzware emotionele dag was het gisteren voor Kristel Gelders en Mario Cardon uit Geel. Op de rechtbank van Turnhout stonden ze oog in oog met de twee babysitters die verantwoordelijk zijn voor de dood van hun dochtertje Lielly en het levenslang opgelopen trauma van tweelingzusje Letty. "Het was afschuwelijk", zuchten ze allebei. "Vooral omdat de advocaten van de twee daders nu om een mildere straf vragen, want de daders wisten 'zogezegd niet wat ze deden'. Blijkbaar kan dat allemaal. Letty wordt 's nachts nog steeds huilend wakker en wil constant gepakt worden."



Lielly en Letty waren allebei 5 maanden toen ze op 27 april 2016 bij babysitkoppel Kjell C. (39) en Ylva K. (37) in Turnhout werden opgevangen. Hun ouders vonden de babysitters online. Slechts drie euro per uur vroegen ze en deze keer was het zelfs gratis. "We hebben ze een paar keer ontmoet. Ons leken ze geschikt om op onze kinderen te passen. Ze zijn een paar keer bij ons thuis komen babysitten op onze vier kinderen en onze kinderen zijn ook bij hen thuis opgevangen. Maar toen ze enkel op onze tweeling moesten oppassen, ging het plots volledig mis", vertellen de ouders.





Baby Lielly overleed op 3 juni in het ziekenhuis. - kos Hersenbeschadiging Op 2 mei belde Kjell om 19.45 uur 's avonds de hulpdiensten. Lielly ademde niet meer en zag wit. "De twee meisjes werden naar het ziekenhuis overgebracht en daar stelde men zware hersenbeschadiging bij de twee baby's vast. Lielly had het shakenbabysyndroom opgelopen. Ze werd in de zetel gesmeten en door elkaar geschud omdat ze maar bleef huilen en krijsen. Letty liep het batteredchildsyndroom op", legde procureur des Konings Dederen gisteren uit. "Terwijl ze op de baby's pasten, zou de man ook gedronken hebben buitenshuis." De meisjes vochten dagen voor hun leven. Letty kon overleven, maar Lielly stierf op 3 juni in het ziekenhuis. "De feiten zijn zeer ernstig, ten opzichte van twee hulpeloze slachtoffertjes. De beklaagden, met elk een verleden in de psychiatrie, waren wel degelijk toerekeningsvatbaar op het moment van de feiten en daarom vraag ik een maximale gevangenisstraf van 10 jaar, voor allebei", aldus Dederen.



"Veel te weinig is dat", vinden de ouders. "Van die 10 jaar zitten ze misschien 3 jaar vast en dan kan hun leven weer doorgaan, terwijl dat van ons voorgoed verpest is. Zulke mensen mogen niet vrij rondlopen." Toch vragen de advocaten van de twee beklaagden begrip omdat 'ze het allemaal niet gewild hebben'. "Vanaf dat je met mijn cliënt praat, weet je dat hij niet in staat is om kinderen op te vangen. Hij is zwakzinnig en redeneert als een kind", stelde meester Andries. "Maar toch heeft hij er alles aan gedaan om de kindjes zo goed mogelijk te verzorgen. Hij is zelfs melk voor ze gaan kopen bij de apotheek - waarvoor hij eerst toestemming moest vragen aan zijn schuldbemiddelaar - omdat de ouders die niet hadden meegegeven."