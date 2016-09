Jonas kweekt pompoen van 744 kg

500 liter water per dag

"Het begint al bij het zaadje - dat kreeg ik op een 'pompoendriedaagse in de UK van de kweker van de huidige wereldkampioen. De plant moet niet alleen manueel worden bestuifd, maar ook nauwgezet worden bemest, bijgesnoeid en behandeld tegen bladluis en ziekten. Hij dient met lakens ook telkens tegen te felle zon en koude worden afgedekt, en moet op de juiste momenten ook water krijgen - op zonnige dagen makkelijk tot 500 liter per dag." Nochtans was het door de warme en zeer vochtige voorzomer ook in Baal geen goed pompoenseizoen. Er zijn dit jaar dan ook maar bijna de helft zoveel pompoenen. "Met al die regen is mijn serre volledig ondergelopen. Daardoor kampte ik met schimmelvorming en rotting. Gezien het voor mij toch wel slechte jaar, ben ik nog best tevreden met die 744 kilogram, en een omtrek van 5,55 meter."



Twee jaar geleden lukte het De Swert een mastodont van ruim 805 kilogram te kweken. Winnaar in Begijnendijk werd Mark Feyaerts uit Begijnendijk. Zijn exemplaar liet een gewicht van 799 kilogram optekenen. Het wereldrecord staat momenteel met 1.054 kilogram op naam van een Zwitser. (SPK)