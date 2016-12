Herder Rik is vandalisme beu

Herder Rik is het beu. De man die de kerststal van Tremelo al zo'n twee decennia van schapen en geiten voorziet, pikt het vandalisme niet langer. De zoveelste brandstichting in de kerststal kort voor Kerstmis is de spreekwoordelijke druppel.

In de ietwat troosteloze, lege kerststal zijn er nog lichte sporen van de brandstichting in het stro zichtbaar. - Ponsaerts

Een onbekende stak de avond van 21 december de met stro gevulde kribbe van de kerststal van Tremelo in brand. Een voorbijganger kon het brandende stro gelukkig snel doven, en zo ook erger voorkomen. Maar herder Rik Van de Moortel (86) is er het hart van in. De zoveelste vandalenstreek is voor hem 'de druppel te veel'.



"Al zeker zo'n 20 jaar lang zorg ik ervoor dat er schapen en geitjes in de kerststal van Tremelo staan", vertelt de hoogbejaarde 'schapenboer van Tremelo'. "Aanvankelijk waren er vanaf de kerstmarkt - ergens midden december - tot Driekoningen doorlopend dieren aanwezig. Maar daarmee ben ik omwille van het aanhoudende vandalisme jaren geleden al gestopt. Ooit werden met oudejaar zelfs twee drachtige ooien zwaar mishandeld. De dieren kregen voorwerpen in de geslachtsorganen gestoken, waardoor er vier lammetjes dood werden geboren. De twee ooien zelf waren ook dermate toegetakeld dat ze moesten worden afgemaakt. Ik laat mijn dieren hier echt niet meer alleen achter, om ze te laten mishandelen. Enkel nog tijdens de kerstmarkt staan ze in de stal."