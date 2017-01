Ex-professor riskeert internering

W. weet waarover hij spreekt. De fiscalist behaalde zijn diploma's economie en toegepaste economie respectievelijk aan de universiteiten van KU Leuven en Hasselt. Hij doceerde zelf ook nog fiscaal recht aan de hogescholen Groep T en UCLL in Leuven. Die laatste bevestigde wel dat de man sinds 2010 van de payroll werd geschrapt na een incident. Zijn geloofwaardigheid werd ook gisteren in de rechtbank zwaar op de korrel genomen. Om zijn stellingen hard te maken stuurde hij jarenlang vier financiënambtenaren op de Philipssite in Leuven honderden mails en brieven per jaar. In die mate zelfs dat er sprake is van belaging. "Mijn cliënten houden zich bezig met het toepassen van de fiscale wet. Daarbij kregen ze van W. massa's mails te verwerken, sommige zelfs met lasterlijke uitlatingen. De grenzen van het fatsoen zijn hier ver overschreden. Mails met Kerstmis of oudejaarsavond, dat is niet leuk meer voor mijn cliënten die gewoon hun werk proberen te doen. Zij willen hun arbeidsvreugde terug", aldus hun advocaat, die voor de vier ambtenaren in totaal een schadevergoeding van 6.000 euro vroeg.

Dreigen met vuurwapens

De procureur wist te vertellen dat W. in 2012 al vier maanden cel kreeg voor gelijkaardige feiten. "Nu escaleert het opnieuw waarbij W. dreigt met gebruik van vuurwapens als er opnieuw controleurs zouden langskomen. Men stelt zich daarom vragen bij zijn persoonlijkheid", aldus de procureur die sprak van een geestesstoornis. Hij vroeg voor de gewezen prof de internering en 10 maanden cel voor zijn vrouw die hij mede-verantwoordelijk achtte.



W. gaf gisteren voor de eerste keer toe over de schreef te zijn gegaan en bood zijn excuses aan aan de twee ambtenaren die waren opgedaagd in de rechtbank. Volgens W. begon alles in 1999 toen zijn vrouw een ernstig arbeidsongeval meemaakte en grotendeels invalide geraakte. In de nasleep daarvan verloren ze zelfs hun ongeboren kind. Alle financiële gezinslast kwam op de schouders van W. terecht die ook de aftrek van kosten in zijn belastingbrief begon te betwisten. "Mevrouw heeft dat ongeval geabsorbeerd maar hij niet", sprak de advocaat van het koppel.



"Hij is die strijd terecht én onterecht aangegaan. Hij stelt pertinente vragen. Er is veel mis in dit dossier, maar dat is werk voor specialisten en dat beseft hij nu. Hij heeft op eigen houtje gehandeld, maar gefaald. De vordering is echter excessief. Als u hem gek verklaart, is heel zijn levenswerk voor niets geweest", aldus zijn advocaat, die de opschorting vroeg.