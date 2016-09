BV's schowen nieuwe herfst- en wintercollectie Bobo, en de mannen zijn fan

Ponsaerts

De Schrieksebaan in het centrum van Tremelo was gisternamiddag wederom goed voor de langste, en zo niet toch de mooiste catwalk uit de grote regio. Niet minder dan 28 BV-modellen showden er de nieuwe herfst- en wintercollectie. Naast nieuw gezicht en Pink Ambition-girl Gill de Greef flaneerden zowel enkele relatief nieuwe als een pak ervaren modellen. Onder meer de nog niet zo lang geleden opnieuw mama geworden, Ann Van Elsen schitterde alweer als vanouds op de catwalk. "Echte trends in de nieuwe collectie zijn onder meer de driekwarts rokken, de platte instappers en de sweaters met geprinte tekst. Voor wie iets gewaagder durft te gaan, zijn de pulls zelfs van pluimen of haren voorzien", weet Nathalie Geusen van Bobo. (SPK)